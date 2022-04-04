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Минцифры предлагает освободить продавцов от штрафов за технику без предустановленного ПО

4 апреля 2022 23:44
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Ведомство уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в КоАП РФ.

Минцифры России предлагает мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО, передает ТАСС.

"Министерство уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в КоАП РФ. Изменения не коснутся производителей техники - за ними сохранится обязательство по предустановке ПО", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Правительство РФ разрешило параллельный импорт (поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя) товаров в связи с приостановкой деятельности некоторых зарубежных компаний. Однако российское законодательство требует, чтобы производители техники предустанавливали отечественное программное обеспечение. "Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия", - сообщают Минцифры.

Отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 года. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. По итогам отбора 2021 года был утвержден перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году, отметило ведомство.

Ранее российская компания - разработчик офисного ПО "МойОфис" и исследовательское агентство BCGroup предоставили результаты исследования, которые показали, что 35% россиян стали активнее использовать отечественное ПО после вступления в силу закона об обязательной предустановке ПО на гаджеты, продаваемые в России.

Также в 2022 году лояльность пользователей к обязательной предустановке софта выросла на 13%, до 57%, в сравнении с 2021 годом, уточняется в исследовании. 12% опрошенных россиян отметили, что всегда предпочитали российские решения, а 53% продолжают использовать зарубежное ПО.

 

Фото:   Сергей Карпухин/ТАСС

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