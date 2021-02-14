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Минцифры предлагает использовать "0" вместо "8" для междугородних звонков с 2025 года

14 февраля 2021 21:42
156
Для международных звонков можно будет набирать "00", следует из проекта приказа.

Минцифры РФ разработало проект приказа, который разрешает с 2025 года использовать вместо цифры "8" при междугородних звонках цифру "0", при международных - "00", передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа об утверждении российской системы и плана нумерации, до 2025 года министерство должно "осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс "Пн =0", а при установлении международных телефонных соединений - на международный префикс "Пмн = 00". Это означает, что абоненты смогут набирать номера телефонов не через цифру "8", как раньше, а через "0" и "00".

Принятый Минкомсвязью (прежнее название Минцифры) в 2017 году план нумерации предполагал осуществление перехода на использование цифр "0" и "00" с 2020 года. Таким образом, проект нового приказа продлевает этот этап до 2025 года.

 

Фото:    Наталия Федосенко/ТАСС

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Комментарии

Социум
14 февраля 2021  21:42
Для международных звонков можно будет набирать "00", следует из проекта приказа.
Минцифры предлагает использовать "0" вместо "8" для междугородних звонков с 2025 года
Для международных звонков можно будет набирать "00", следует из проекта приказа. Социум
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10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
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