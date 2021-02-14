Минцифры предлагает использовать "0" вместо "8" для междугородних звонков с 2025 года

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Минцифры РФ разработало проект приказа, который разрешает с 2025 года использовать вместо цифры "8" при междугородних звонках цифру "0", при международных - "00", передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа об утверждении российской системы и плана нумерации, до 2025 года министерство должно "осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс "Пн =0", а при установлении международных телефонных соединений - на международный префикс "Пмн = 00". Это означает, что абоненты смогут набирать номера телефонов не через цифру "8", как раньше, а через "0" и "00".

Принятый Минкомсвязью (прежнее название Минцифры) в 2017 году план нумерации предполагал осуществление перехода на использование цифр "0" и "00" с 2020 года. Таким образом, проект нового приказа продлевает этот этап до 2025 года.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС