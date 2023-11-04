Минцифры: на Госуслугах можно проверить подлинность и действительность паспорта

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Сервис, с помощью которого можно проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале "Госуслуги", это может потребоваться перед сделкой или заключением договора, сообщается в Telegram-канале Минцифры, передает РИА Новости.

"На "Госуслугах" можно проверить подлинность паспорта ... Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами. Сервис определяет: действительность паспорта - не истек ли срок его действия; подлинность паспорта - выдавался ли МВД документ с такими данными", - говорится в сообщении.

Для того чтобы проверить документ, нужно выбрать услугу "Проверка подлинности паспорта", ввести серию, номер, имя и фамилию. Сведения сверяются с данными МВД. "Если паспорт действительный и подлинный, появится статус "действительный", если подлинный, но просроченный - "недействительный", если поддельный - "данные не найдены", - отметили в министерстве.

Если сервис не найдет чей-либо действительный паспорт, нужно обратиться в МВД для того, чтобы актуализировать сведения, также добавили в Минцифры.