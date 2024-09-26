Минцифры: Google ограничил россиянам возможность создания новых аккаунтов

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Google ограничил россиянам возможность создавать новые аккаунты. При этом СМС-подтверждение авторизации пока работает для аккаунтов, которые были созданы ранее, сообщили в Минцифры РФ.

"Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов​​​. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям", – заявили в ведомстве.

Там добавили, что уверенности в том, что возможность подтверждать авторизацию аккаунтов по СМС сохранится, нет, пишет Смотрим.

Пользователям сервисов Google следует создать резервные копии данных и начать использовать альтернативные методы двухфакторной аутентификации или же перейти на отечественные платформы, рекомендует министерство.