Минтруд: за месяц почти 113 тысяч семей получили остаток маткапитала

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По инициативе президента РФ Владимира Путина семьи с детьми имеют право на получение остатка маткапитала, если эта сумма не превышает 10 тысяч рублей, сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

Выплаты начались месяц назад и их уже получили около 113 тысяч семей.

"Первые выплаты начались месяц назад — такой возможностью воспользовались уже почти 113 тысяч семей", – указано в официальном telegram-канале ведомства.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно подать заявление. Это можно сделать через приложение Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе СФР. Затем его рассмотрят в течение 10 дней и примут решение. Остаток маткапитала зачисляется на банковский счет в течение пяти дней.

Ранее в ведомстве уточнили, что федеральный бюджет на 2025-2027 годы предусматривает средства на все социальные выплаты, пишет Смотрим.