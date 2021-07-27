Минтруд РФ предложил отмечать в третье воскресенье октября День отца

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Министерство труда подготовило проект о праздновании Дня отца. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает РБК.

В Минтруде предложили отмечать День отца в третье воскресенье октября (17 октября в 2021 году).

Праздник нацелен на «повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей». В пояснительной записке авторы документа указали, что установление Дня отца обусловлено ст. 72 в поправках к Конституции России о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

В проекте указа также упоминается, что День отца уже отмечается более чем в 15 субъектах России. «В последние годы рядом депутатов Государственной думы неоднократно вносились предложения о необходимости учреждения общероссийского праздника — Дня отца. Однако до настоящего времени решение по данному вопросу не принято», — говорится в документе.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС / РБК

