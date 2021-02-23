Минтруд планирует расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию

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Минтруд РФ предлагает включить в списки работ, дающих право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, передает ТАСС. Об этом во вторник пишет "Российская газета" со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством.

Как сообщает издание, Минтруд РФ разработал проект постановления правительства, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Так, по данным газеты, в такие списки предлагается включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющиеся условием выполнения сотрудниками определенных видов деятельности. В эти периоды, отмечает издание, за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

На данный момент время обучения сотрудников для дальнейшей квалифицированной работы не включается в общий стаж работы. Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных условий труда (например, шахтеры, спасатели), педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет, а также жители Севера.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Фото: Михаил Соколов/ТАСС