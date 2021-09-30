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Минтруд изучит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате в 20 тысяч рублей к школе из маткапитала

30 сентября 2021 15:53
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Возможное введение выплаты не учитывает особенности получателей материнского капитала, отметила замглавы ведомства Ольга Баталина.

Министерство труда и социальной защиты РФ изучит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате в 20 тыс. рублей к школе из материнского капитала. Об этом в четверг заявила журналистам замглавы ведомства Ольга Баталина, передает ТАСС.

Ранее Счетная палата предложила ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тыс. рублей за счет средств материнского капитала.

"Счетной палатой проводилось плановое контрольное мероприятие по анализу предоставления и распоряжения средствами материнского капитала. По его итогам сформулирован ряд предложений. Одно из них заключается в предоставлении семьям ежегодно единовременной выплаты к школе в размере 20 тыс. рублей за счет средств маткапитала. Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. <...> Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены", - сказала она.

 

Фото:    Донат Сорокин/ТАСС

 

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