Минстрой: Штрафы за остеклённые балконы не являются нововведением

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Штрафы за остеклённые балконы не являются нововведением – они существовали и прежде, сообщили в пресс-службе Минстроя. Там уточнили, что с 1 марта 2022 года в силу вступает новый приказ Минстроя, от действующих правил он отличается тем, что по документу требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юрлицам, которые являются собственниками помещений.

Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства.

Напомним, ранее председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин сообщил изданию "Вечерняя Москва", что новые правила эксплуатации жилья обяжут собственников помещений привести балкон в случае его остекления в первоначальное состояние.

Если по плану дома балконы не должны быть остеклены, то с марта 2022 года для переоборудования необходимо будет брать разрешение у местных властей.

Как отметил Крохин, речь идет именно о тех балконах с остеклением, которые появятся после марта будущего года.