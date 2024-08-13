Минстрой хочет создать реестр россиян с правом на улучшение жилищных условий

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В России предложили создать единый реестр россиян с правом на улучшение жилищных условий. Оператором реестра очередников станет Дом.РФ. Об этом говорится в законопроекте Минстроя.

«С 1 сентября 2025 года планируется создать единую систему учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. В реестр включат молодые семьи, ветеранов, инвалидов и другие категории граждан», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные законопроекта.

В настоящее время данные об очередниках на жилье разрознены. Количество очередников по стране оценивается приблизительно в два миллиона человек, отмечает издание.