Минспорта СО: афиша мероприятий ближайшей недели для болельщиков самарского спорта

Министерство спорта Самарской области подготовило афишу мероприятий ближайшей недели для болельщиков самарского спорта.
Домашние матчи:
20 января | 19:00
В рамках ВХЛ ЦСК ВВС в самарском Дворце спорта принимает «Зауралье» из Курганской области
22 января | 19:00
«Летчики» завершат домашнюю серию игрой с «Омскими Крыльями»
24 января | 19:00
В новокуйбышевском «Октане» «Нова» встречается с нижегородской АСК в рамках волейбольной Суперлиги
24 января | 19:30
В Самаре во Дворце спорта в этот же день пройдет матч Единой лиги ВТБ: БК «Самара» - «Зенит» Санкт-Петербург
26 января | 17:00
В Тольятти гандболистки «Лады» сыграют с «Астраханочкой» - приглашаем зрителей на трибуны «Олимпа»
Гостевые матчи:
21 января | 20:00
Болеем за гандбольную «Ладу» в поединке с «Черноморочкой» из села Абрау-Дюрсо
24 января | 18:00
Хоккейная «Лада» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом»
26 января | 18:00
Следующий матч для «Лады» в КХЛ - в Нижнекамске с «Нефтехимиком»
27 января | 20:00
Хоккеисты ЦСК ВВС в Санкт-Петербурге встречей с «Динамо СПб» начинают двухнедельную выездную серию
Кроме того, на этой неделе нас ждут:
21-25 января
В «МТЛ Арене» в Самаре будут проходить поединки Кубка России по боксу. Вход свободный
25 января | 10:45
На полигоне «АвтоВАЗа» в Ставропольском районе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших автогонщиков России
25 января | 16:00, 26 января | 14:00
Тольяттинский СТК имени Анатолия Степанова принимает первый и второй этап командного чемпионата России по мотогонкам на льду
Фото: минспорта СО