Минспорта СО: афиша мероприятий ближайшей недели для болельщиков самарского спорта

132

Министерство спорта Самарской области подготовило афишу мероприятий ближайшей недели для болельщиков самарского спорта.



Домашние матчи:



20 января | 19:00

В рамках ВХЛ ЦСК ВВС в самарском Дворце спорта принимает «Зауралье» из Курганской области



22 января | 19:00

«Летчики» завершат домашнюю серию игрой с «Омскими Крыльями»



24 января | 19:00

В новокуйбышевском «Октане» «Нова» встречается с нижегородской АСК в рамках волейбольной Суперлиги



24 января | 19:30

В Самаре во Дворце спорта в этот же день пройдет матч Единой лиги ВТБ: БК «Самара» - «Зенит» Санкт-Петербург



26 января | 17:00

В Тольятти гандболистки «Лады» сыграют с «Астраханочкой» - приглашаем зрителей на трибуны «Олимпа»



Гостевые матчи:



21 января | 20:00

Болеем за гандбольную «Ладу» в поединке с «Черноморочкой» из села Абрау-Дюрсо



24 января | 18:00

Хоккейная «Лада» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом»



26 января | 18:00

Следующий матч для «Лады» в КХЛ - в Нижнекамске с «Нефтехимиком»



27 января | 20:00

Хоккеисты ЦСК ВВС в Санкт-Петербурге встречей с «Динамо СПб» начинают двухнедельную выездную серию



Кроме того, на этой неделе нас ждут:



21-25 января

В «МТЛ Арене» в Самаре будут проходить поединки Кубка России по боксу. Вход свободный



25 января | 10:45

На полигоне «АвтоВАЗа» в Ставропольском районе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших автогонщиков России



25 января | 16:00, 26 января | 14:00

Тольяттинский СТК имени Анатолия Степанова принимает первый и второй этап командного чемпионата России по мотогонкам на льду

Фото: минспорта СО