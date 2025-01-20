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Домашние и гостевые матчи.
Минспорта СО: афиша мероприятий ближайшей недели для болельщиков самарского спорта
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Минспорта СО: афиша мероприятий ближайшей недели для болельщиков самарского спорта

20 января 2025 17:17
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Домашние и гостевые матчи.

Министерство спорта Самарской области подготовило афишу мероприятий ближайшей недели для болельщиков самарского спорта.

Домашние матчи:

 20 января | 19:00
В рамках ВХЛ ЦСК ВВС в самарском Дворце спорта принимает «Зауралье» из Курганской области

 22 января | 19:00
«Летчики» завершат домашнюю серию игрой с «Омскими Крыльями»

 24 января | 19:00
В новокуйбышевском «Октане» «Нова» встречается с нижегородской АСК в рамках волейбольной Суперлиги

 24 января | 19:30
В Самаре во Дворце спорта в этот же день пройдет матч Единой лиги ВТБ: БК «Самара» - «Зенит» Санкт-Петербург

 26 января | 17:00
В Тольятти гандболистки «Лады» сыграют с «Астраханочкой» - приглашаем зрителей на трибуны «Олимпа»

Гостевые матчи:

 21 января | 20:00
Болеем за гандбольную «Ладу» в поединке с «Черноморочкой» из села Абрау-Дюрсо

 24 января | 18:00
Хоккейная «Лада» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом»

 26 января | 18:00
Следующий матч для «Лады» в КХЛ - в Нижнекамске с «Нефтехимиком»

 27 января | 20:00
Хоккеисты ЦСК ВВС в Санкт-Петербурге встречей с «Динамо СПб» начинают двухнедельную выездную серию

Кроме того, на этой неделе нас ждут:

21-25 января
В «МТЛ Арене» в Самаре будут проходить поединки Кубка России по боксу. Вход свободный

25 января | 10:45
На полигоне «АвтоВАЗа» в Ставропольском районе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших автогонщиков России

25 января | 16:00, 26 января | 14:00
Тольяттинский СТК имени Анатолия Степанова принимает первый и второй этап командного чемпионата России по мотогонкам на льду

 

Фото:   минспорта СО

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