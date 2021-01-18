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Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

18 января 2021 19:20
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Международная федерация назовет новых хозяев турнира позднее.

Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник, позднее эту информацию подтвердила Международная федерация хоккея (IIHF).

В понедельник состоялось заседание совета IIHF, посвященное этому вопросу. "Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска", - сказал собеседник агентства.

В релизе IIHF отмечается, что место проведения турнира будет определено позднее. Чемпионат перенесен из соображений безопасности, так как ситуация в Белоруссии находится вне контроля международной федерации. Отмечается, что совет IIHF должен рассмотреть статус Латвии как одного из хозяев чемпионата мира, а также оценить возможность перехода к формату единого места проведения турнира из-за пандемии коронавируса.

"Очень прискорбно, что пришлось отозвать совместную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира, - сказал глава IIHF Рене Фазель. - В ходе этого процесса мы пытались действовать так, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Белоруссии и найти позитивный путь вперед. И хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, также мы должны заботиться о безопасности команд, зрителей и официальных лиц".

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.

Решение провести чемпионат мира в Минске и Риге было принято на конгрессе IIHF в германском Кёльне, который проходил во время мирового первенства 2017 года. Латвия должна принять мировое первенство во второй раз. В Риге проходил чемпионат мира 2006 года. Белоруссия была хозяином мирового первенства однажды - в 2014 году.

Сборная России должна была проводить свои матчи группового этапа в Минске. В столице Белоруссии также должны были пройти два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Российские хоккеисты на групповом этапе чемпионата мира выступят в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии. Чемпионат мира 2020 года должен был пройти в Швейцарии, но был отменен из-за пандемии коронавируса

История вопроса

Еще в начале августа 2020 года вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения. Причиной данной инициативы стали демонстрации оппозиции после результатов выборов президента Белоруссии. Куммола тогда был единственным, кто выдвинул такой вариант. Остальные члены исполнительного органа IIHF выступили против, а Фазель неоднократно заявлял, что его организация не собирается переносить турнир и влезать в политику.

7 сентября появилась информация о том, что кабинет министров Латвии обратится в IIHF с просьбой провести чемпионат мира с другой страной. Позднее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отправил письмо в IIHF, где отметил, что страна заинтересована в сохранении статуса одного из организаторов чемпионата мира. При этом он упомянул потенциальную невозможность проведения турнира совместно с Минском из-за ситуации в Белоруссии.

В середине ноября Латвия внесла главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова в список людей, которым запрещен въезд на территорию страны. Это произошло после того, как умер активист белорусской оппозиции Михаил Бондаренко. Басков является одним из подозреваемых в деле об убийстве.

В середине декабря 47 членов Европарламента направили письмо Фазелю, в котором напомнили ему о ценностях IIHF. В конце 2020 года Фазель сообщил ТАСС, что IIHF проводит свою проверку в отношении Баскова. В январе Фазель побывал в Минске, где встретился с Александром Лукашенко. После этого президент IIHF сообщил ТАСС о серьезном политическом давлении на организацию.

 

Фото:    EPA-EFE/HENNING BAGGER/ТАСС

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Комментарии

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В Самаре выбрали скульптуру вальса На сопках Маньчжурии» для Струковского сада
18 января 2021  12:58 
В Самаре выбрали скульптуру вальса «На сопках Маньчжурии»
Ее разместят в Струковском саду. Благоустройство региона
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В Самарской области за сутки на 18 января выявлены 288 заболевших коронавирусом
18 января 2021  12:32 
В Самарской области за сутки на 18 января выявлены 288 заболевших коронавирусом
За сутки умер еще один человек человека. Здравоохранение
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В Самарской области за сутки на 17 января выявлены 287 заболевших коронавирусом
17 января 2021  12:44 
В Самарской области за сутки на 17 января выявлены 287 заболевших коронавирусом
Выздоровели и выписаны за сутки 284 человека. Здравоохранение
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В Самарской области похолодает местами до -33 градусов
17 января 2021  12:20 
В Самарской области похолодает местами до -33 градусов
Объявлен желтый уровень опасности. Происшествия
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Появился список храмов в Самаре, где в Крещение появятся купели 
17 января 2021  12:00 
Появился список храмов в Самаре, где в Крещение появятся купели 
Незаконные и опасные купели ликвидируют. На месте будет дежурить полиция.  Социум
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Акценты
В Кадастровой палате по Самарской области рассказали, как вернуть «забытые» документы
18 января 2021  12:28 
В Кадастровой палате по Самарской области рассказали, как вернуть «забытые» документы
В 2020 году жители Самарской области «забыли» забрать более 20 тыс. документов на недвижимость. Социум
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Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи
18 января 2021  10:09 
Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. Бизнес
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В Самаре упростили регистрацию частных домов
17 января 2021  13:53 
В Самаре упростили регистрацию частных домов
Изменения внесли в Правила застройки и землепользования города. Социум
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Прямая речь/Интервью
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии
14 января 2021  19:31 
Александр Бречалов: " Самарская область стала одним из центров отечественной космонавтики, ориентиром российского автомобилестроения для многих регионов"
Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии Социум
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Новости Тольятти
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
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15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
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15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
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