Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

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Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник, позднее эту информацию подтвердила Международная федерация хоккея (IIHF).

В понедельник состоялось заседание совета IIHF, посвященное этому вопросу. "Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска", - сказал собеседник агентства.

В релизе IIHF отмечается, что место проведения турнира будет определено позднее. Чемпионат перенесен из соображений безопасности, так как ситуация в Белоруссии находится вне контроля международной федерации. Отмечается, что совет IIHF должен рассмотреть статус Латвии как одного из хозяев чемпионата мира, а также оценить возможность перехода к формату единого места проведения турнира из-за пандемии коронавируса.

"Очень прискорбно, что пришлось отозвать совместную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира, - сказал глава IIHF Рене Фазель. - В ходе этого процесса мы пытались действовать так, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Белоруссии и найти позитивный путь вперед. И хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, также мы должны заботиться о безопасности команд, зрителей и официальных лиц".

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.

Решение провести чемпионат мира в Минске и Риге было принято на конгрессе IIHF в германском Кёльне, который проходил во время мирового первенства 2017 года. Латвия должна принять мировое первенство во второй раз. В Риге проходил чемпионат мира 2006 года. Белоруссия была хозяином мирового первенства однажды - в 2014 году.

Сборная России должна была проводить свои матчи группового этапа в Минске. В столице Белоруссии также должны были пройти два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Российские хоккеисты на групповом этапе чемпионата мира выступят в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии. Чемпионат мира 2020 года должен был пройти в Швейцарии, но был отменен из-за пандемии коронавируса

История вопроса

Еще в начале августа 2020 года вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения. Причиной данной инициативы стали демонстрации оппозиции после результатов выборов президента Белоруссии. Куммола тогда был единственным, кто выдвинул такой вариант. Остальные члены исполнительного органа IIHF выступили против, а Фазель неоднократно заявлял, что его организация не собирается переносить турнир и влезать в политику.

7 сентября появилась информация о том, что кабинет министров Латвии обратится в IIHF с просьбой провести чемпионат мира с другой страной. Позднее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отправил письмо в IIHF, где отметил, что страна заинтересована в сохранении статуса одного из организаторов чемпионата мира. При этом он упомянул потенциальную невозможность проведения турнира совместно с Минском из-за ситуации в Белоруссии.

В середине ноября Латвия внесла главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова в список людей, которым запрещен въезд на территорию страны. Это произошло после того, как умер активист белорусской оппозиции Михаил Бондаренко. Басков является одним из подозреваемых в деле об убийстве.

В середине декабря 47 членов Европарламента направили письмо Фазелю, в котором напомнили ему о ценностях IIHF. В конце 2020 года Фазель сообщил ТАСС, что IIHF проводит свою проверку в отношении Баскова. В январе Фазель побывал в Минске, где встретился с Александром Лукашенко. После этого президент IIHF сообщил ТАСС о серьезном политическом давлении на организацию.

Фото: EPA-EFE/HENNING BAGGER/ТАСС