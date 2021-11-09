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Минпросвещения разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации

9 ноября 2021 20:31
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Правила русского языка решили обновить.

Министерство просвещения предложило актуализировать правила орфографии русского языка, передает РИА Новости.

Проект постановления правительства, сами новые правила и пояснительную записку опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте указано, что сейчас русский язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации", утвержденные в 1956 году — то есть более 60 лет назад.

"За это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и многие другие", — говорится в документе.

Кроме того, в языке появились новые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. В правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова — слитно или через дефис.

В Минпросвещения подчеркивают, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.

В проекте указано, что документ к концу 2021 года доработают с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.

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