Минпросвещения призвало создать детям условия для романтических отношений

Я нашел ошибку
Главные новости:
Министерство спорта Самарской области проводит общественный опрос на портале Госуслуг.
Министерство спорта Самарской области проводит общественный опрос на портале Госуслуг
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
Почта России составила рейтинг платежей, которые жители Самарской области оплачивали в 2024 г.
Почта России составила рейтинг платежей, которые жители Самарской области оплачивали в 2024 г.
В Самаре выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 компаний
В Самаре выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 компаний
Прогноз погоды в Самаре на выходные 1-2 февраля: аналитика Яндекс Погоды
Прогноз погоды в Самаре на выходные 1-2 февраля: аналитика Яндекс Погоды
В Нефтегорском районе в ДТП пострадали женщина и две девочки
В Нефтегорском районе в ДТП пострадали женщина и две девочки
В Самаре на ул. Демократической грузовик сбил девочку
В Самаре на ул. Демократической грузовик сбил девочку
Оренбуржец организовал финансовую пирамиду в Самарской области
Оренбуржец организовал финансовую пирамиду в Самарской области
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.01
0
EUR 102.78
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минпросвещения призвало создать детям условия для романтических отношений

31 января 2025 09:10
175
Минпросвещения призвало создать детям условия для романтических отношений

Детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений, стоит подумать о проведении школьных дискотек, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.

"Наверное, очень важно подумать как воспитательные мероприятия… Понятно, что у нас проходит специальная военная операция, (мы очень много проводим - ред.) таких серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?" - сказала Агре в Госдуме на круглом столе "От народосбережения - к народоумножению".

Директор департамента отметила, что только 8% молодых людей (от 18 до 21 года) хотят видеть себя в семейной жизни, пишет РИА Новости .

"Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений… Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание", - отметила Агре.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
29
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
164
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
31 января 2025  10:26
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
171
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
30 января 2025  13:39
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
605
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
29 января 2025  13:27
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
826
Весь список