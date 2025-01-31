Минпросвещения призвало создать детям условия для романтических отношений

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Детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений, стоит подумать о проведении школьных дискотек, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.

"Наверное, очень важно подумать как воспитательные мероприятия… Понятно, что у нас проходит специальная военная операция, (мы очень много проводим - ред.) таких серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?" - сказала Агре в Госдуме на круглом столе "От народосбережения - к народоумножению".

Директор департамента отметила, что только 8% молодых людей (от 18 до 21 года) хотят видеть себя в семейной жизни, пишет РИА Новости .

"Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений… Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание", - отметила Агре.