Минпромторг: русская кухня должна быть признана нематериальным наследием РФ

104

Русская кухня должна быть официально признана нематериальным наследием России. Об этом говорится в методических рекомендациях по организации Всероссийского фестиваля русской кухни, разработанных Минпромторгом РФ.

Отмечается, что проведение Всероссийского фестиваля русской кухни должно обозначить это намерение государства.

"Ключевые задачи: обозначить намерение государства официально признать русскую кухню нематериальным наследием России и важным направлением внутренней политики и государственной поддержки", – говорится в документе, на которое ссылается агентство ТАСС.

Как отмечает ведомство, еще одной ключевой задачей должна стать инициатива по увеличению количества мест в России, где граждане и туристы смогут отведать русскую кухню. Кроме того, важно популяризировать русскую кухню и "раскрепощать спрос на русское" в среде подрастающего поколения. Еще одной ключевой задачей, согласно рекомендациям Минпромторга, является формирование позитивного образа отечественной кухни в сознании россиян и создание позитивного отношения к продуктам российского происхождения, пишет Смотрим.

Ранее в Минпромторге заявили о недопущении включения в состав отечественного национального турпродукта блюд иностранной кухни, поскольку они являются визитной карточкой и гастрономической "бренд-идеей" других стран.