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Минприроды СО поставило на постоянный контроль состояние акваторий и уборки прибрежных территорий  

13 августа 2021 17:10
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В условиях перегрева значительно изменяются кислородный режим и интенсивность процессов самоочищения водоема. 

Сотрудники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с представителями администраций городских округов и муниципальных районов проводят обследования мест отдыха населения вблизи водоемов. Осуществляется постоянный контроль за состоянием акваторий для принятия незамедлительных мер по организации уборки территории в случае выявления фактов гибели рыбы.

Напомним, что, начиная с мая в регионе установилась жаркая погода. Среднемноголетние значения температуры воды Куйбышевского и Саратовского водохранилищ в районе Тольятти и Самары оказались превышены на 1,5-3,0 градуса. В июле температура воды была 21-24 градуса, а в августе уже 22-26 градусов. 

Аномальная жара и высокая температура воды, которая способствует развитию сине-зеленых водорослей и, как следствие, нехватке кислорода – основная причина гибели рыбы в 2021 году, считают специалисты Приволжского УГМС, экологи. Ведь в условиях перегрева значительно изменяются кислородный режим и интенсивность процессов самоочищения водоема. 

«Август, также, как и июль, выходит с высокими показателями по температуре», - рассказал замдиректора по науке Института экологии Волжского бассейна РАН Александр Файзулин. - «Продолжается активное цветение водорослей. Все это усугубляется еще и тем процессом, что часть водорослей отцветает, погибает. Отмершие водоросли оседают на дно и уже вызывают гибель донных организмов. Стоит отметить, что в процессе разложения они также потребляют кислород. Из-за этого мы сейчас пока не можем наблюдать улучшения этой ситуации. К сожалению, те особи, которым не будет хватать кислорода, будут погибать. В экосиситеме такое происходит. Проблема с цветением воды в условиях климатических изменений глобальная и должна решаться в масштабе всего Волжского бассейна».

О фактах нарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания водных объектов на территории Самарской области можно сообщать по телефону «горячей линии» Средневолжского территориального управления Росрыболовства: 8 (846) 930-12-69.

 

Фото:   соцсети

 

Теги: береговые территории контроль

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