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Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов, ягод и березового сока. Россияне могут бесплатно находиться в лесах и собирать дикорастущие плоды, сообщили в министерстве.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что теперь для сбора грибов, ягод и березового сока необходимо арендовать земельный участок. По данным Минприроды, в ряде регионов есть свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов, передает Радио Маяк. "Но это единичные случаи, и они не действуют для всей России", – объяснили в пресс-службе.

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