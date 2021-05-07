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Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов

7 мая 2021 09:20
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Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов

Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов, ягод и березового сока. Россияне могут бесплатно находиться в лесах и собирать дикорастущие плоды, сообщили в министерстве.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что теперь для сбора грибов, ягод и березового сока необходимо арендовать земельный участок. По данным Минприроды, в ряде регионов есть свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов, передает Радио Маяк. "Но это единичные случаи, и они не действуют для всей России", – объяснили в пресс-службе.

Фото: Pixabay.com

Теги: грибы Минприроды

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