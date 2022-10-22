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Минобрнауки России запустил цифровую трансформацию центров карьеры

22 октября 2022 13:16
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Минобрнауки России запустил цифровую трансформацию центров карьеры

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Минобрнауки России и цифровой платформой Факультетус. Карьерная платформа должна стать для студентов основным инструментом для прохождения практик и поиска работы. Вузы будут иметь доступ к системе мониторинга трудоустройства выпускников, что позволит адаптировать образовательные программы под запросы рынка.

Подписание состоялось на площадке Университета науки и технологий МИСИС в рамках проектно-аналитической сессии Экспертного центра карьеры Минобрнауки России. Соглашение направлено на поддержку цифровой трансформации университетов, создание условий для формирования компетенций, адаптированных к условиям современного рынка, у обучающихся вузов.

«Подписание соглашения о взаимодействии Минобрнауки России с цифровой платформой «Факультетус» – важный шаг навстречу цифровизации в образовании. Это позволит нам создать новую экосистему работы и со студентами, и с выпускниками. Уже сейчас к платформе подключены 468 университетов, зарегистрированы более 700 000 активных пользователей-студентов. Используя её функционал вузы теперь смогут на более качественном уровне проводить работу в рамках выстраивания индивидуальных карьерных траекторий молодых специалистов», — отметил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.

Базы работодателей, вакансий, практик и стажировок автоматически синхронизированы на платформе с такими площадками как «Работа в России», «HH.ru», «SuperJob», что позволяет университетам, Центрам карьеры, обучающимся и выпускникам находить вакансии на одной платформе, тем самым выстраивать свой индивидуальный карьерный трек.

«Сегодня для эффективного взаимодействия работодателей, студентов и университета важно использовать цифровую платформу «Факультетус». Уже сейчас на ней зарегистрировано более 100 000 организаций-работодателей. Алгоритмы платформы помогают сформировать, основываясь на интересах студентов, профессиональный трек развития каждого молодого специалиста, подбирая профильных работодателей, выгодные зарплатные предложения, обучающие курсы и вебинары от топовых работодателей страны и регионов. Таким образом, процесс поиска работы с периода последнего курса выпуска перейдёт на более долгий осознанный процесс – с 1 по 4 курс. Все это позволит сократить частую смену работы после выпуска, а также заранее подготовить молодых специалистов к реальному рынку труда и помочь найти работу своей мечты», — подчеркнула руководитель Экспертного центра карьеры при Минобрнауки России Дарья Козырева.

С мая 2020 года на платформе «Факультетус» проведено более 20 интеграций с государственными информационными системами, социальными и профессиональными сетями, работными сайтами и внутренними системами в крупных организациях. Таким образом, вузы смогут использовать платформу «Факультетус» как внутреннюю CRM-систему.

«Сегодня нам важно понимать, какие есть проблемы в регионе, в отрасли и в университете, и выделить те, которые может решить именно Центр карьеры. Например, подчеркнуть ценность труда с помощью работодателей или подсветить проблемные зоны при трудоустройстве в компанию, определить зарплатные ожидания. Такие меры не только помогут решить уже выделенные проблемы, но и помогут сформировать культуру труда. Таким образом, цифровая карьерная среда вуза на платформе «Факультетус» – отличная возможность для каждого университета вывести свою профориентационную работу со студентами и выпускниками на новый уровень. Взаимодействие с Минобрнауки России в данном вопросе – это один из механизмов реализации государственной молодежной политики в сфере содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников», — отмечает генеральный директор «Факультетус» Сергей Вищипанов.

 

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