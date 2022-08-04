Минлесхоз СО: новая техника для «лесного дозора»

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Автопарк пополнили две бортовые газели и один грузовик. Все полноприводные, малогабаритные и обладают повышенной проходимостью.



Кроме того, закупили 17 новых пил, чтобы очищать путь от валежника и убирать сухостой. А также мобильную установку высокого давления. С помощью сильного напора воды она помогает эффективно тушить пламя на труднодоступных участках. Все необходимые инструменты можно разместить в кузове спецавтомобиля



«Благодаря национальному проекту «Экология» и грамотной работе областного министерства с федеральным агентством «Рослесхоз» у нас в регионе обеспеченность грузовым и патрульным транспортом составляет 100 процентов, общая обеспеченность техникой – 96. Это при том, что средний показатель по России – 85», – отмечает заместитель руководителя госучреждения «Самаралес» Владимир Горячкин



Автомобили вместе с оборудованием распределят по пожарно-химическим станциям региона. С начала старта проекта «Сохранение лесов » нацпроекта «Экология», инициированного Президентом Владимиром Путиным, в Самарской области почти полностью был обновлён парк лесопожарной и лесокультурной техники. Вопросы экологии находятся под личным контролем губернатора Дмитрия АзароваЮ сообщает пресс-служба минлесхоза СО.

Фото: пресс-служба минлесхоза СО.