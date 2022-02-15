Минкульт РФ приостановил обсуждение скандального законопроекта о духовных ценностях

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появился новый канал для передачи показаний приборов учета тепловой энергии
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появился новый канал для передачи показаний приборов учета тепловой энергии
В Сети появились подробности о новой Lada Vesta FL
В Сети появились подробности о новой Lada Vesta FL
Самарским школьникам покажут, как технологии распознают и рекомендуют слушателям музыку
Самарским школьникам покажут, как технологии распознают и рекомендуют слушателям музыку
Росгвардейцы поздравили с юбилеем живущего в Тольятти Героя России Александра Стержантова
Росгвардейцы поздравили с юбилеем живущего в Тольятти Героя России Александра Стержантова
Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ
Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ
Объявлен прием заявок на Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области
Объявлен прием заявок на Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области
В Самаре закрыли дело об убийстве бывшей жены банкира Екатерины Пузиковой
В Самаре закрыли дело об убийстве бывшей жены банкира Екатерины Пузиковой
Водитель трамвая рассказала, почему в Самаре зимой транспорт ждать дольше
Водитель трамвая рассказала, почему в Самаре зимой транспорт ждать дольше
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.58
1.59
EUR 86.85
1.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минкульт РФ приостановил обсуждение скандального законопроекта о духовных ценностях

15 февраля 2022 11:37
114
Минкульт РФ приостановил обсуждение скандального законопроекта о духовных ценностях

Минкультуры РФ объявило о приостановке обсуждения проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» из-за массовой критики документа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В текущем варианте документ относил к числу традиционных ценностей «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России». Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».

В адрес авторов законопроекта поступило много критики. По данным пресс-службы ведомства, в ходе общественного обсуждения нынешнего проекта, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, поступило 1 479 отзывов. В поддержку документа проголосовали 100 760 пользователей портала, а «против» — 78 928», пишет Обозрение.

Поэтому было принято решение отложить его обсуждения. Для решения проблемы пообещали выработать новые подходы, в которых будут учтены прозвучавшие замечания.

Одним из пунктов изменений, предложенных в проекте, является контроль культуры, что вызвало наибольшую критику со стороны театральных деятелей и представителей киноиндустрии. По поводу проекта с открытым письмом к Минкультуры обратилось более 30 российских кинематографистов, об этом сообщает ТАСС. По их мнению, принятие документа в предложенном варианте может принести вред культуре.

В министерстве подчеркнули, что проект ранее обсуждался на двух площадках и получил одобрение среди экспертов, депутатов, ученых и общественных деятелей. Тем не менее документ был плохо встречен в обществе и профессиональной среде.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ
15 февраля 2022  12:24
Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ
86
Новшества установлены на федеральном уровне и касаются сроков подачи заявлений и количества предпочтительных школ.
14 февраля 2022  20:56
В Самарской области изменятся правила зачисления детей в первые классы
481
Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание.
14 февраля 2022  20:02
Губернатор поставил задачу подключить к высокоскоростному Интернету малые населенные пункты региона до начала 2024 года
795
 Еще 3 233 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 февраля 2022  13:43
 Еще 3 233 жителей Самарской области заболели коронавирусом
444
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
14 февраля 2022  12:59
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
472
Весь список