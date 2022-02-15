Минкульт РФ приостановил обсуждение скандального законопроекта о духовных ценностях

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Минкультуры РФ объявило о приостановке обсуждения проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» из-за массовой критики документа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В текущем варианте документ относил к числу традиционных ценностей «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России». Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».

В адрес авторов законопроекта поступило много критики. По данным пресс-службы ведомства, в ходе общественного обсуждения нынешнего проекта, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, поступило 1 479 отзывов. В поддержку документа проголосовали 100 760 пользователей портала, а «против» — 78 928», пишет Обозрение.

Поэтому было принято решение отложить его обсуждения. Для решения проблемы пообещали выработать новые подходы, в которых будут учтены прозвучавшие замечания.

Одним из пунктов изменений, предложенных в проекте, является контроль культуры, что вызвало наибольшую критику со стороны театральных деятелей и представителей киноиндустрии. По поводу проекта с открытым письмом к Минкультуры обратилось более 30 российских кинематографистов, об этом сообщает ТАСС. По их мнению, принятие документа в предложенном варианте может принести вред культуре.

В министерстве подчеркнули, что проект ранее обсуждался на двух площадках и получил одобрение среди экспертов, депутатов, ученых и общественных деятелей. Тем не менее документ был плохо встречен в обществе и профессиональной среде.