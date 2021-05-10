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Министр здравоохранения Омской области, который пропал 7 мая в лесу, найден живым

10 мая 2021 14:31
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По данным пресс-службы правительства региона, Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который пропал 7 мая в лесу в Большеуковском районе, найден живым, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

"Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района", - говорится в сообщении. По данным источника ТАСС в экстренных службах, Мураховский вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово. 

Мураховский 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Около суток знакомые чиновника искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. 

В поисковой операции были задействованы около 100 человек.

 

Теги: найден лес министр

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