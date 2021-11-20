Министр социально-демографической и семейной политики СО рассказала, как разблокировать социальную карту

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Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области рассказала, как разблокировать социальную карту.

В октябре 2021 года в Самарской области были заблокированы социальные карты непривитым гражданам пожилого возраста. Чтобы карту разблокировали, жителям необходимо пройти вакцинацию.

"Специалисты ЦУР Самарской области фиксировали десятки сообщений в социальных сетях. Пользователи просили подробное описание механизма разблокировки соцкарты. Какие действия предпринимать дальше", - разъяснила министр Регина Воробьева.

"Гражданину нужно взять с собой социальную карту, распечатанный или электронный qr-код и свой паспорт обратиться в управление социальной защиты населения или в офис транспортного оператора, который называется «Транспортная карта». Активация карты при предъявлении этого перечня документов происходит день в день".

Уже со следующего дня человек может с активной транспортной картой передвигаться в любую точку любого населенного пункта.