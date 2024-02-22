Минимущества Самарской области судится за базу «Крыльев Советов» в Самаре

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Министерство имущественных отношений Самарской области обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к администрации Самары и городскому департаменту градостроительства, в котором просит признать право собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на улице Шушенской, 50А, и 50, в Самаре, пишет АиФ Самара.

Это спортивно-тренировочная база футбольного клуба «Крылья Советов». В перечень объектов, на которые претендует Минимущества, входят:

- нежилое здание гостиницы-общежития — площадью 1793,8 квадратных метра, строение 2;

- нежилое административное здание — площадью 952,6 квадратных метра, строение 1;

- здание бани — площадью 676,2 квадратных метров;

- здание хозблока — площадью 495,1 квадратных метров.

В качестве третьих лиц Арбитражный суд считает необходимым привлечь Управление Росреестра по Самарской области и Фонд Поддержки Профессионального Футбольного Клуба «Крылья Советов».

Предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 19 марта, сообщается на сайте суда.