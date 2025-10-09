Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время подозреваемую допрашивает следователь.
В Чапаевске молодая мать подозревается в систематическом избиении своих малолетних детей
Участниками стали 150 спортсменов из 12 регионов страны.
Спортсмены сборной Самарской области завоевали пять наград всероссийских соревнований по сумо 
Одним из представителей отрасли является компания VIVAT, которая  производит маломерные суда длиной до 7 метров.
Самарская область становится центром маломерного судостроения
Это не первое признание творчества писателя.
Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
В рамках проекта в столице региона прошел мастер-класс по реставрации и золочению, где участники смогли получить начальные практические навыки этой тонкой профессии.
Выпускник «Школы героев» помогает ветеранам СВО осваивать новую профессию
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +16, +18°С.
10 октября в регионе без осадков, до +19°С
Цель инициативы - согреть людей, попавших в трудную ситуацию, не имеющих определенного места жительства. 
В Тольятти в ночное время начал работать социальный автобус для бездомных
На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.
В Сергиевском районе горели дом и 10 тонн сена
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников

9 октября 2025 15:09
194
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.

В рамках проекта эксперты и региональные профильные специалисты сферы энергетики проведут для учащихся 7-11 классов по всей стране специально разработанную мастер-лекцию, которая познакомит их с основными достижениями и перспективами развития топливно-энергетического комплекса России, а также с военными и трудовыми подвигами работников ТЭК.

Мероприятия пройдут в несколько этапов. С 1 по 14 октября при поддержке Общества «Знание» Министерство энергетики России совместно с региональными правительствами проведет мастер-лекции и встречи школьников с теми, кто отвечает за развитие ТЭК в стране. Затем, 16 октября, состоятся мастер-лекции и профориентационные уроки «Россия комфортная: энергетика». Главная цель этой масштабной инициативы — сформировать у школьников живой интерес к профессиям в сфере энергетики.

Сценарий мастер-лекции, разработанный Обществом «Знание» и Минэнерго, представляет собой 40-минутную интерактивную программу. Ее цель — не только просветить, но и вдохновить молодое поколение, показав энергетику как основу экономики и ключ к технологическому будущему. Школьники узнают о роли Министерства энергетики, крупнейшем международном форуме «Российская энергетическая неделя», увидят, как устроена Единая энергосистема страны.

Особое внимание в лекции уделяется истории и успехам всех отраслей ТЭК: от нефтегазовой и угольной промышленности до тепловой, гидро- и атомной энергетики. Отдельные блоки посвящены возобновляемым источникам энергии и перспективам водородной энергетики, где Россия уже реализует пилотные проекты. 

Также в лекции речь идет об энергетической справедливости —доступности энергетических ресурсов и современных технологий для всех стран мира, и о том, какую роль в ее достижении играет международное объединение БРИКС.

Ознакомившись с материалом, подготовленным Минэнерго и Обществом «Знание», школьники получат представление о достижениях отечественного топливно-энергетического комплекса, узнают о том, что Россия занимает первое место в мире по производству обогащенного урана, второе — по добыче газа, третье — по добыче нефти, а ее энергосистема входит в пятерку крупнейших по установленной мощности и потреблению. 

Для закрепления материала в программу включена интерактивная викторина, которая в игровой форме проверяет усвоенные знания. 

 

Фото:   пресс-служба Общества «Знание»

Теги: Россия

Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
08 октября 2025, 18:06
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи. Общество
741
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России.
05 октября 2025, 16:10
Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России. Спорт
728
2 октября вступило в силу постановление Правительства «О переносе выходных дней в 2026 году».
02 октября 2025, 20:32
В 2026 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней
2 октября вступило в силу постановление Правительства «О переносе выходных дней в 2026 году». Общество
511
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
387
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
651
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
548
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
741
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
778
