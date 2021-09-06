Михаил Ефремов перенес отек Квинке в колонии

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Находящийся в колонии актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке из-за сезонной аллергии, передает РИА Новости. Об этом в интервью журналу "СтарХит" сообщил адвокат Петр Хархорин. с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж.

Юрист рассказал, что его подзащитный в августе намучился с "сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж", но местная медчасть обеспечивает его всеми необходимыми лекарствами.

По словам адвоката, сейчас Ефремов готовится к заседанию кассационного суда.

"Состояние у него нормальное, конечно, немного нервничает и переживает перед судом: все-таки решается его судьба", — поделился Хархорин.

Адвокаты добиваются снижения срока наказания артиста и перевода его в колонию-поселение.

Артист пообещал всем помогать, как только освободится и вновь начнет зарабатывать, заключил юрист.

Фото: ТАСС