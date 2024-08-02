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Михаил Смирнов поздравил работников Куйбышевской железной дороги с профессиональным праздником

2 августа 2024 19:49
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Минувший год отмечен для Куйбышевской магистрали рекордными достижениями и участием в крупных логистических проектах.

В пятницу, 2 августа 2024 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Михаил Смирнов посетил управление Куйбышевской железной дороги и поздравил коллектив магистрали с профессиональным праздником.

Обращаясь к железнодорожникам от имени врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Правительства региона, Михаил Смирнов отметил: «За прошедший 2023 год было перевезено более 63 миллионов тонн грузов. Это колоссальный вклад в развитие Самары, Тольятти, всей нашей области. Деятельность крупнейших промышленных предприятий, агрохимии и автомобильной отрасли Самарской области немыслима без вашей продуктивной работы. В 2023 году составы КБШЖД перевезли более 19 миллионов пассажиров. Это те жители страны, которые ощутили комфорт, скорость и безопасность передвижения по Куйбышевской железной дороге». 

Минувший год отмечен для Куйбышевской магистрали рекордными достижениями и участием в крупных логистических проектах. Куйбышевская железная дорога сыграла важнейшую роль в построении в кратчайшие сроки новой схемы транзита жидкого аммиака от площадки завода «Тольятти Азот» к новому терминалу в порту Тамань Краснодарского края, откуда его транспортировка будет осуществляться по всему миру. Это позволит полностью преодолеть трудности, связанные с блокадой перевалочного терминала «ТольяттиАзота» в порту Одессы. 

Совместный проект Правительства региона и КБШЖД по строительству железнодорожной ветки в особой экономической зоне Тольятти придал новый импульс развитию этой территории и Самарской области в целом. 

Куйбышевская магистраль уже несколько лет подряд занимает лидирующие позиции в системе железных дорог по уровню инновационного развития, внедрению в производство современных и экологически безопасных решений. 

Врио первого вице-губернатора подчеркнул, что для Правительства Самарской области Куйбышевская железная дорога является надежным и перспективным партнером. 

«Я хотел бы пожелать всему коллективу все более и более амбициозных планов, решения новых задач на благо жителей Самарской области. Вы всегда найдете поддержку и помощь в лице Правительства Самарской области. Каждому из вас желаю успехов, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия!», — сказал Михаил Смирнов.  

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, поздравляя сотрудников, отметил: «Этот праздник объединяет огромное количество людей в нашей стране, тех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает стабильную, бесперебойную работу всех звеньев Куйбышевской железной дороги и компании в целом, приумножает замечательные профессиональные традиции». 

На торжественном собрании работникам магистрали, посвятившим труду на Куйбышевской железной дороге не один десяток лет, были вручены заслуженные награды.

Теги: Самара

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