Михаил Смирнов обсудил задачи по газификации региона с новым руководителем  региональных компаний «Газпром межрегионгаз»

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В пятницу, 25 октября, состоялась рабочая встреча первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Михаила Смирнова, заместителя генерального директора «Газпром межрегионгаз» по управлению персоналом и общим вопросам Сергея Табачука и нового генерального директора «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» Виктора Скуфинского.

В ходе обсуждения отраслевых вопросов рассмотрели этапы строительства объектов газовой инфраструктуры по программе газификации Самарской области ПАО «Газпром» до 2025 года.

По Программе развития газоснабжения и газификации Самарской области до 2025 года компанией предусмотрено строительство в общей сложности 11 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации населенных пунктов в Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском районах. Будет проведено техническое перевооружение 10 ГРС и реконструкция одного газопровода-отвода и ГРС, уже построены два газопровода-отвода с ГРС – ГРС в Волжском районе и объект в Сергиевском районе. Модернизация и строительство ГРС и газопроводов-отводов в Самарской области позволит увеличить пропускную способность и повысить надежность системы газоснабжения региона, подключить новых потребителей.

«Для Самарской области традиционно группа «Газпром» – стратегический партнер. Мы благодарим компанию за бесперебойное, безаварийное газоснабжение потребителей, за полное обеспечение спроса на природный газ. Здесь мы, конечно, стараемся отвечать взаимностью в части высокой платежной дисциплины, выполнения обязательств по программе догазификации. Хочу отдельно поблагодарить группу «Газпром межрегионгаз» за полное выполнение обязательств по финансированию программы догазификации в Самарской области. Уверен, что впереди у Правительства Самарской области, у группы компании «Газпром» еще действительно много поводов для взаимодействия, для развития системы газоснабжения в интересах жителей Самарской области», - подчеркнул Михаил Смирнов.

В ходе встречи обсудили задачи реализации догазификации – программы, инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева темпы бесплатной газификации домовладений жителей региона должны быть значительно увеличены, и задел для этого создан.

Представляя нового руководителя «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара», Сергей Табачук отметил: «У самарских газовых предприятий наступает новый этап поступательного развития. Рад, что генеральным директором назначен кандидат, совместно согласованный компанией и Правительством региона, посвятивший всю свою карьерную историю работе в «Газпром». Сейчас Виктор Александрович готов выполнять задачи на благо Самарской области и уже приступил к своим обязанностям. Основная задача, которую мы ставим перед новым руководителем, – продолжить поступательное развитие компании и планов региона по газификации и догазификации. Опыт показывает, что только в тех регионах, где есть четкое взаимодействие, совместная работа исполнительной власти и наших руководителей компаний, достигается тот необходимый эффект, который отражается на качественном исполнении поставленных задач и руководства региона, и руководства ПАО «Газпром».

В завершение встречи Михаил Смирнов поздравил Виктора Скуфинского с назначением генеральным директором двух региональных газовых компаний, пожелал успехов и новых реализованных проектов в интересах жителей Самарской области.

Фото: Тамила Солтанова