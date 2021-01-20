Михаил Ефремов простудился в тюрьме

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Актёру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание после смертельного ДТП на Смоленской площади столицы, понадобилась помощь тюремных медиков, передает Лайф. Как сообщает КП, звёздный сиделец почувствовал себя плохо во время сильных морозов. Не исключено, что именно похолодание ослабило иммунитет заключённого и он простудился.

— Михаил Олегович приболел, но это не коронавирус. У него было что-то типа простуды, — сообщил изданию источник.

Чтобы актёр не заразил других заключённых, его поместили на карантин. Сообщается, что лечение уже дало результат: Ефремову лучше.

Фото: Агентство "Москва"