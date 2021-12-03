Мигранта, швырнувшего на самарском рынке фрукт в пенсионера, выдворили на родину

110

Судебные приставы Самарской области за совершение административных правонарушений отправили на родину 25-летнего уроженца одной из бывших союзных республик.

История с мигрантом, кинувшим на одном из самарских рынков в пенсионера фруктом, закончилась для молодого человека препровождением на родину. Судебные приставы выдворили 25-летнего уроженца бывшей союзной республики за пределы Российской Федерации. Такое решение было принято Промышленным районным судом после того, как стало известно, что мужчина виновен не только в совершении мелкого хулиганства, но и административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.