МИД РФ назвал небезопасным для россиян посещать Абхазию

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Выход на свободу жителя Абхазии Эдгара Абухбы, который ранее отбывал наказание за изнасилование и ограбление женщины из России, повышает риск угрозы безопасности российских туристов, отдыхающих на абхазских курортах. Об этом 16 февраля сообщил МИД РФ в Telegram-канале, пишут "Известия".

«С крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Э.Г. Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны», — указало дипломатическое ведомство.

Абухба отбывал наказание за изнасилование и ограбление россиянки, после чего был досрочно освобожден.

«Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты», — дополнили в МИД РФ.

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