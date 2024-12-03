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МФЦ Самары стал лучшим в регионе

3 декабря 2024 16:45
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Многофункциональные центры Самары представляют собой разветвленную сеть из 15 офисов, оборудованных более чем 220 окнами обслуживания.

Подведены итоги юбилейного X Регионального конкурса «Лучший МФЦ» Самарской области: победу одержал  МФЦ г.о.Самара.

10 лет назад стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ». За прошедшие годы конкурс стал важной площадкой для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Самарской области, выявления лучших практик и мотивации сотрудников МФЦ.

"Это высокое достижение – результат ежедневного профессионализма и самоотверженного труда всей команды. Победа в конкурсе – это не только признание заслуг, но и стимул для дальнейшего развития и совершенствования качества предоставляемых услуг нашим жителям.   Будем продолжать поддерживать развитие многофункциональных центров, чтобы сделать получение государственных услуг максимально удобным и доступным для каждого самарца», - подчеркнул Иван Носков.

В этом году участники состязались в четырех номинациях: «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший наставник МФЦ», «Лучший проект МФЦ», «Лучший МФЦ». В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области, специалисты и наставники, занявшие I, II, III места, поощряются денежным вознаграждением в 150 тыс. руб., 100 тыс. руб., 75 тыс. руб. соответственно.

«Эта победа – это большая честь и подтверждение эффективности нашей работы. Безусловно, это не точка, а лишь новый этап в развитии МФЦ Самары. Мы будем использовать этот опыт и новые идеи, полученные на конкурсе, для дальнейшего совершенствования и предоставления еще более качественных услуг жителям нашего города», - подчеркнула Оксана Алексеева, директор МАУ г.о. Самара «МФЦ»

Членами компетентного жюри выступили представители федеральных органов власти, эксперты в области государственного управления и представители общественных организаций. Оценка участников проводилась по строгим критериям, включающим универсальность, уровень профессиональной подготовки, качество работы и инновационность.

«Конкурс является не только демонстрацией достижений, но и возможностью для приобретения новых знаний и идей, способствующих улучшению нашей работы. Он помогает выявить как сильные, так и слабые стороны в деятельности, а также внедрить лучшие практики, применяемые учреждениями в регионе», – подчеркнул директор Уполномоченного МФЦ Самарской области Павел Синёв. – «За десять лет он стал настоящей традицией, объединяющей талантливых специалистов. Участники активно делятся идеями, повышая общий уровень вовлеченности и энтузиазма в команде».

Многофункциональные центры Самары представляют собой разветвленную сеть из 15 офисов, оборудованных более чем 220 окнами обслуживания. Ежедневно МФЦ принимают около 4000 посетителей, предоставляя им широкий спектр услуг – более 300 государственных и муниципальных, а также 20 дополнительных сервисов. Высокий уровень удовлетворенности граждан (99%) подтверждает эффективность и удобство работы центров.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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