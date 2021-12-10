Межвузовский кампус  в Поволжье – миф или реальность?

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию проект межвузовского кампуса в ПФО.

Проект «Технополисы Поволжья» объединит минимум 13 проектов из 10 регионов округа по созданию кампусов и технологических площадок, имеющих свою специализацию. Проекты также увязаны с особыми экономическими зонами, которые работают в регионах Поволжья.

«Считаю, что межвузовский кампус регионов ПФО имеет высокие шансы пройти все необходимые процедуры отбора и получить федеральную поддержку», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Ключевой идеей создания межвузовского кампуса является создание мощного образовательно-промышленного кластера по аналогии с ведущими технополисами мира. В них, как правило, концентрируются технические вузы, а также компании, специализирующиеся на исследованиях и разработке в области высоких технологий, создаются новые наукоемкие организации и проекты. Технополисы дают студентам возможность открыть собственный стартап рядом с альма-матер, довести идею до реализации или получить работу в крупной компании. С другой стороны – университет участвует в деятельности технопарка и претендует на участие в коммерциализации результатов исследований и разработок.

Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва:

«Этот проект вынашивается очень давно и только сейчас приобрел вполне конкретные очертания. Понятен механизм реализации, понятно наполнение. Правительство Самарской области делает большую ставку на него, поэтому подход к обсуждению деталей проекта был очень серьезный, проводились стратегические сессии и переговоры, участие в которых принимали все заинтересованные стороны, прежде всего представители региональных университетов. Мы заинтересованы в том, чтобы на территории Самарской области был создан межвузовский кампус. Это усилит наши позиции в образовательной сфере, создаст необходимые условия для того, что к нам приезжали талантливые абитуриенты из других регионов России. Созданная на территории межвузовского кампуса инфраструктура будет способствовать развитию Самарско-Тольяттинской агломерации».

Тесная взаимосвязь вузов, инновационных и промышленных предприятий позволяют обеспечить молодым специалистам возможность расти профессионально в собственном регионе, а также развивать самые современные, инновационные направления в нем.

Как отметил вице-премьер, подобные технополисы по поручению президента будут создаваться по всей стране. Очень важно, что у них нет задачи конкурировать, наоборот, – они будут дополнять друг друга.

«Каждый имеет свою специализацию и уникальные преимущества. Они также увязаны с проектами особых экономических зон и другими точками роста субъектов. Продумана схема реализации внутри ПФО – «от идеи до конкретного продукта», – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Такой подход обеспечит синергетический эффект, а также повысит эффективность предоставляемых государством мер поддержки, уверен вице-премьер. Он также подчеркнул необходимость создания инженерной и транспортной инфраструктуры для развития таких кампусов.