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Межрегиональный Кубок Защитников Отечества среди ветеранов СВО с инвалидностью состоялся в Уфе

27 ноября 2023 17:17
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Ветеран СВО Дмитрий Худошин: «Невозможное - ничто. Мы всегда должны выходить за пределы своих возможностей».

Межрегиональный Кубок Защитников Отечества среди ветеранов СВО с инвалидностью состоялся в Уфе. Соревнования проходили в шести видах спорта: пулевая стрельба, армрестлинг, стрельба из лука, пауэрлифтинг, настольный теннис и сидячий волейбол.

Всего в состязаниях приняли участие более 100 ветеранов из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Они также участвовали в мастер-классах, общались с руководителями Фонда и представителями Паралимпийского комитета России, обсуждали актуальные вопросы ветеранского сообщества и делились идеями. По итогам соревнований медалями, дипломами и кубками награждены 73 спортсмена.

За звание лучших от Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» бились девять ветеранов СВО с инвалидностью. Дмитрий Худошин забрал бронзу в пауэрлифтинге (с ПОДА).

«Невозможное – ничто. Мы всегда должны выходить за пределы своих возможностей», – прокомментировал свою награду ветеран СВО Дмитрий Худошин.

Самарская область не впервые достойно показывает себя в подобных состязаниях. Напомним, что несколько самарских ветеранов завоевали призовые места – 1 и 2 место на I всероссийских соревнованиях по метанию ножей в Хабаровске, а также достойно дебютировали в финальном этапе турнира среди футболистов с инвалидностью и ограниченными возможностям здоровья «ФОНБЕТ Стальная воля» в Сочи.

На закрытии «Кубка Защитников Отечества» участники праздника были отмечены памятными наградами межрегионального мероприятия. В номинации «Литературное военно-патриотическое достояние» был поощрен Александр Гущев из Самарской области.

После торжественной части состоялся концерт для ветеранов СВО и их семей. Профессиональные творческие коллективы исполняли патриотические песни, особенно тепло были встречены «Гуманитарка» и «Триста тридцать три», полюбившиеся бойцам спецоперации. Ее спел сам автор, музыкант из Тамбова, подполковник спецназа в отставке Александр Ванюшкин.

Отметим, что организатором Кубка выступил государственный Фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению президента РФ. Его главная задача – всесторонняя помощь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, и их семьям. Это и содействие в получении ветеранами медицинской и социальной реабилитации, лекарств, психологической помощи технических средств реабилитации и другие меры поддержки.

Кубок состоялся при поддержке Паралимпийского комитета России, Правительства Республики Башкортостан, Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Ассамблеи народов России.

 

Фото предоставлено Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества»

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