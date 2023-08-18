Межмуниципальные отделы Росреестра по Самарской области проводят работу по обследованию геодезических пунктов

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57 пунктов государственной геодезической сети (ГГС) обследовано специалистами межмуниципального отдела по г. Похвистнево, Камышлинскому, Клявлинскому, Похвистневскому районам Управления Росреестра по Самарской области в целях проверки их сохранности на месте и поддержания в исправном состоянии.

Из обследованных пунктов - 7 ГГС полностью сохранились, 31 ГГС находятся в удовлетворительном состоянии, т.е. опознавательный столб (знак) отсутствует, но монолит сохранился и знак читается, что позволяет проводить картографо-геодезические работы. Уничтожены полностью 19 пунктов.

Существующие государственные сети являются результатом нелегкого труда нескольких поколений работников отрасли, в обследуемых районах геодезическая сеть активно развивается, начиная с 40-х годов прошлого столетия.

«Хочу особо отметить, что пункты ГГС относятся к федеральной собственности, находятся под охраной государства и рассчитаны на очень длительное их использование», - подчеркнула начальник межмуниципального отдела по г. Похвистнево, Камышлинскому, Клявлинскому, Похвистневскому районам Управления Росреестра по Самарской области Ульяна Полынкова.

Анализ полученной в ходе выездов информации показывает, что определить местонахождение геодезических пунктов представляется задачей не из легких. Большинство наружных знаков утрачены.

Важность проведения мероприятий по сохранению и восстановлению пунктов ГГС отмечена представителями экспертного сообщества. Так, кадастровый инженер Юрий Николаевич Осипов отмечает: «Без пунктов государственных геодезических сетей не обойтись. Геодезическая сеть создана, чтобы границы земельных участков определялись с высокой точностью. Например, погрешность при определении координат земельных участков в границах населенного пункта составляет всего 10 см. Это делается для того, чтобы устранить многочисленные земельные споры, возникающие в процессе землепользования между соседями. У многих земельных участков, сведения о которых содержатся в реестре недвижимости, до сих пор отсутствуют границы. Если границы земельного участка определены в соответствующей системе координат, то нарушение установить будет легко. Соответственно, это позволит минимизировать судебные споры, а также устранить нарушения, допускаемые при использовании земельных участков».