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Межмуниципальные отделы Росреестра по Самарской области проводят работу по обследованию геодезических пунктов

18 августа 2023 10:30
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Межмуниципальные отделы Росреестра по Самарской области проводят работу по обследованию геодезических пунктов

57 пунктов государственной геодезической сети (ГГС) обследовано специалистами межмуниципального отдела по г. Похвистнево, Камышлинскому, Клявлинскому, Похвистневскому районам Управления Росреестра по Самарской области в целях проверки их сохранности на месте и поддержания в исправном состоянии. 

Из обследованных пунктов - 7 ГГС полностью сохранились, 31 ГГС находятся в удовлетворительном состоянии, т.е. опознавательный столб (знак) отсутствует, но монолит сохранился и знак читается, что позволяет проводить картографо-геодезические работы. Уничтожены полностью 19 пунктов.

  Существующие государственные сети являются результатом нелегкого труда нескольких поколений работников отрасли, в обследуемых районах геодезическая сеть активно развивается, начиная с 40-х годов прошлого столетия.  

  «Хочу особо отметить, что пункты ГГС относятся к федеральной собственности, находятся под охраной государства и рассчитаны на очень длительное их использование», - подчеркнула начальник межмуниципального отдела по г. Похвистнево, Камышлинскому, Клявлинскому, Похвистневскому районам Управления Росреестра по Самарской области Ульяна Полынкова.

Анализ полученной в ходе выездов информации показывает, что определить местонахождение геодезических пунктов представляется задачей не из легких. Большинство наружных знаков утрачены.

Важность проведения мероприятий по сохранению и восстановлению пунктов ГГС отмечена представителями экспертного сообщества. Так, кадастровый инженер Юрий Николаевич Осипов отмечает: «Без пунктов государственных геодезических сетей не обойтись. Геодезическая сеть создана, чтобы границы земельных участков определялись с высокой точностью. Например, погрешность при определении координат земельных участков в границах населенного пункта составляет всего 10 см. Это делается для того, чтобы устранить многочисленные земельные споры, возникающие в процессе землепользования между соседями. У многих земельных участков, сведения о которых содержатся в реестре недвижимости, до сих пор отсутствуют границы. Если границы земельного участка определены в соответствующей системе координат, то нарушение установить будет легко. Соответственно, это позволит минимизировать судебные споры, а также устранить нарушения, допускаемые при использовании земельных участков».

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