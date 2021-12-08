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Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards

8 декабря 2021 12:58
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Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards

Самарская область – регион с удивительной историей, богатыми традициями и уникальной природой, сочетающий в себе объекты культурного наследия и современные инновационные площадки. 

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что у Самарской области огромный потенциал для развития туризма, событийного в том числе. Уже сегодня системная работа Правительства и Главы региона дает заметные результаты: Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России, наш регион неоднократно становился площадкой крупнейших международных событий: от Чемпионата мира по футболу в 2018 году до Volga Investment Summit и World Halal Day. В 2020 году Самара принимала Всероссийский день MICE и стала инициатором форума ПФО «ИнтерВолга». 

Самарский  регион  обладает всеми необходимыми ресурсами для организации и проведения мероприятий: персонал, гостиничный фонд, площадки для проведения форумов, а также мощный культурно-рекреационный потенциал. 

Своеобразным признанием event-мастерства Самарской области стали победы Самарской области в 9 номинациях Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards:

 I место – Фестиваль набережных «Волга Фест» в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства - население свыше 100 000 человек».

I место – «Lotte Hotel Samara» в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия».

II место – Областной фестиваль «День Отца» в номинации «Лучшая идея туристического события».

II место – «III Яблочный ФЕСТ» в номинации «Лучшее событие в формате онлайн».

II место – X молодежная выставка «ТехнаПарк – 2021» в номинации «Лучший проект туристического события (не реализовано по причине отмены из-за COVID-19)».

III место – Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

III место – Международное соревнование по сноукайтингу «Марафон «Жигулёвское море» в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

III место – Международный этноисторический Фестиваль «Русь. Эпоха объединения» в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

Специальный диплом – Форум «У истоков ремесла» в номинации «Лучшая идея туристического события».

 «Девять проектов-призёров от Самарской области – прекрасное подтверждение того, что событийный туризм  является для Самарской области одним из приоритетных. Несмотря на значительные ограничения в текущем году, большое количество мероприятий состоялось в очном  формате и привлекло большое количество гостей из других регионов России. Участие в премии позволяет не только показать свои силы, но и во многом увидеть новые форматы и тренды, чтобы качественно усилить события Самарской области», – отметил по итогам премии  заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Одним из победителей стал Международный молодежный форум российских соотечественников в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие». 

Основными критериями оценки номинации стали оригинальность замысла и реализации;  актуальность и значимость события для развития и продвижения территории; актуальность и значимость события для развития профессионального сообщества и туротрасли;  масштаб вовлечения аудитории и технологии привлечения участников и гостей события; наличие туристических программ и услуг для участников и гостей событий. В итоге Международному молодежному форуму российских соотечественников было присуждено почетное 3 место. 

Напомним, в августе в Самаре состоялась церемония открытия форума и прошли главные мероприятия деловой программы. Участники, которые съехались на форум со всего мира, приняли участие в панельных дискуссиях, лекциях и мастер-классах, бизнес-завтраке с Губернатором Дмитрием Азаровым и посетили достопримечательности Самары и Тольятти в рамках культурной программы. Организаторы форума – Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Самарской области, Ресурсный Молодежный Центр, межведомственный Совет по делам молодежи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

«Самарская область принимала центральную и самую большую часть программы Международного форума соотечественников, – отмечает руководитель департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области Вера Щербачева. – Все четыре дня форума были расписаны буквально по минутам: это и деловая часть программы с панельными сессиями, лекциями и мастер-классами, и культурно-досуговая программа с посещением главных достопримечательностей губернии. И то, что форум победил в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие» Всероссийской премии говорит о высоком уровне организации и проведения события»

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