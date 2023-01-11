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Самый "вежливый" праздник Международный день "спасибо" отмечается во всем мире 11 января. О том, как правильно и для чего произносить "волшебные" слова, рассказали РИА Новости эксперты. Возникновение этого слова приписывается к XVI веку из словосочетания "спаси Бог" и несет в себе идею благодарности.

Этикет

Благодарность не должна быть условной, и, говоря "спасибо", нужно смотреть человеку в глаза, об этом рассказала РИА Новости историк, эксперт по этикету Элеонора Басманова накануне международного дня Спасибо.

"Так же, как и приветствие, произнося слова благодарности, рекомендуется держать при этом зрительный контакт. Не вообще сказать "спасибо", а желательно видеть лицо человека и его глаза. Зрительный контакт позволяет персонифицировать свое отношение и не делать его таким условным", — сказала Басманова.

По ее словам, чем чаще человек произносит "спасибо", тем с более богатой интонацией он это делает. При этом, как и слова приветствия, так и слова благодарности не присутствуют в избытке в повседневной речи. "Особенно благодарности", — добавила Басманова.

"Надо понимать, что благодарность – это самое малое из добродетели. В то время как неблагодарность — это один из самых ужасных пороков. Поэтому умение говорить "спасибо", например, детям маме за завтрак, за любую оказанную услугу, любое внимание, оказанное кому-либо, даже если это касается обычной текущей работы: почтальонов, консьержки или соседу по дому, который открыл дверь — это действия, которые направлены, как принято говорить в психологии, на создание социальных союзов. То есть на консолидацию, на объединение, а не разобщение", — пояснила эксперт.

История

Как рассказал профессор риторики Владимир Аннушкин, "спасибо" имеет русское происхождение. "И происходит оно из традиционного русского выражения "Спаси боже". "То есть человеку, который сделал нечто доброе, надо сказать "Спаси вас господи". И вот, между прочим, православные люди сегодняшние очень часто говорят вместо "спасибо" — "спаси господи", — пояснил профессор.

По мнению Аннушкина, "спасибо" несет в себе идею благодарности судьбе, богу, всему лучшему, и эта идея "должна пронизывать жизнь каждого человека".

"В качестве примера могу привести жизнь святого Иоанна Златоуста, последними словами которого были такие: его ведут под руки солдаты, которые пленили его и слышат, что старичок что-то произносит "про себя". А он произносит "слава богу за все", — рассказал Аннушкин.

По словам профессора, именно эти слова — "слава богу за все", "спасибо", "спаси боже", "спаси господи" и есть основная идея для существования каждого человека.

"Мы, конечно, обучаем наших детей прежде всего вот этим самым "волшебным", как говорят, словам. Они должны уметь, прежде всего, поздороваться, поблагодарить и извиниться. Став взрослым человеком, надо стремиться быть максимально любезным, комплементарным, я бы сказал так – распространительным в словах", — добавил Аннушкин.

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