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17 сентября между Самарой и Брестом, которые в 2022 году стали городами-побратимами, будет организован Международный телемост «В единстве наша сила!».
Между городами-побратимами Самарой и Брестом организуют Международный телемост
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Между городами-побратимами Самарой и Брестом организуют Международный телемост

11 сентября 2024 17:59
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17 сентября между Самарой и Брестом, которые в 2022 году стали городами-побратимами, будет организован Международный телемост «В единстве наша сила!».

17 сентября 2024 года между Самарой и Брестом, которые в 2022 году стали городами-побратимами, будет организован Международный телемост «В единстве наша сила!», приуроченный ко Дню народного единства в Республике Беларусь (отмечается 17 сентября) и в Российской Федерации (отмечается 4 ноября). Телемост начнется в 14:00 по местному (самарскому) времени.

Самарские участники телемоста – учащиеся 8 класса МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» городского округа Самара, члены Совета при Губернаторе Самарской области по межнациональным отношениям, представители Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ БРАТСТВО 2000», ее образовательные и творческие партнеры – соберутся в Библиотеке народов Поволжья (ул. Ленинградская, 7).

На юго-западе Беларуси, в Бресте (крупнейшем городе Брестской области и шестом по численности населения в Республике Беларусь) к телемосту присоединятся сверстники самарских школьников – учащиеся ГУО «Средняя школа № 13 г. Бреста имени В.И. Хована», а также работники библиотечной сферы.

Стоит отметить, что в обоих городах мероприятие проводится на площадках детских библиотек, которые по инициативе областной организации самарских белорусов тоже стали партнерами.

Телемост начнется с приветствия члена Совета Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) Белорусов России и члена Совета при Губернаторе Самарской области по межнациональным отношениям, президента СОО белорусов и выходцев из Беларуси «РУСССКО-БЕЛОРУССКОЕ БРАТСТВО 2000», лауреата Губернской премии в области культуры и искусства Ирины Глусской. Кроме того, телемост откроют ведущая мероприятия – главный библиотекарь филиала №14 МБУК «Централизованная система детских библиотек» г. о. Самара – «Библиотека народов Поволжья» Юлия Шейдина и заведующая Брестской городской библиотекой-филиалом № 13 Светлана Ивашкова.

Во время межнационального мероприятия учащиеся и другие гости телемоста в формате международного форума обсудят вопросы национальной идентичности и самосознания, основанные на уникальных традициях, в том числе культурно-языковых, идеи дальнейшего укрепления межнационального единства, а также речь пойдет непосредственно об исторических основах и традициях празднования Дня народного единства как в России, так и в Республике Беларусь.

Помимо познавательного онлайн-общения участников телемоста, запланирована трансляция видеоролика выступления детской вокальной студии "Fantasy Kids" (г. Самара, МБОУ «Школа № 13»).

Организаторы телемоста подчеркивают, что единение – истинная национальная ценность народов России и Беларуси, и ее необходимо уважать, беречь и защищать. А День народного единства – символ патриотизма, созидания и суверенитета государств, что крайне важно сохранить для формирования чувства сопричастности к стране и судьбе каждого гражданина России и Беларуси – государств, которые считаются одной большой семьей. Отметим также, что телемост проходит в Год семьи в РФ и в Год качества в Беларуси.

Участники телемоста уверены, что он станет еще одним стимулом к более детальному изучению героической истории народов России и Беларуси, задаст долгосрочное направление на продолжение зародившегося 2 года назад образовательного и творческого сотрудничества учеников школ городов-партнеров – Самары и Бреста.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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