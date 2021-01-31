Я нашел ошибку
Главные новости:
Автопроизводитель не хочет «потерять» свой бренд, согласившись работать с Apple. Вместо себя он предлагает дочернюю компанию Kia. 
Hyundai раздумывает о работе с Apple. Боится стать как Foxconn
В ней приняли участие около 2 000 человек из десяти стран.
В Ленобласти стартовал марафон легкоатлетов "Дорога жизни" в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
Он также призвал родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.
Патриарх Кирилл заявил о кризисе молодого поколения
"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется мощным и долговременным наступлением русской зимы по всем фронтам."
Метеоролог предупредил о 20-градусных морозах в Центральной России
Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Ночью 1 февраля по Самарской области сохранится сильный ветер
В территориальные отделы полиции были доставлены 123 гражданина.
ГУ МВД СО: в Самаре проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 300 человек
В течение двух лет планируется расселить еще 121 многоквартирный аварийный дом, где проживает более 2 тысяч человек.
В Самаре приступили к реализации третьего этапа программы переселения граждан
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7207.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.06
EUR 92.3
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ко дню орнитолога в России Самарский зоопарк объявляет онлайн-конкурс рисунков
На ГКЛ "СОК" состоятся II Детские соревнования по горным лыжам памяти Николая Павловича Петрякова
«Молодежка ОНФ» СО поздравила студентов с праздником
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Метеоролог предупредил о 20-градусных морозах в Центральной России

31 января 2021 18:07
155
"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется мощным и долговременным наступлением русской зимы по всем фронтам."

На следующей неделе в Центральной России ожидаются морозы до –20 градусов. Об этом в воскресенье, 31 января,передают "Известия". Об этом заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется мощным и долговременным наступлением русской зимы по всем фронтам. Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус –5… –10, днем –2… –7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы: под утро до –9… –14, после полудня до –4… –9. И это только начало», ― рассказал он агентству.

Метеоролог отметил, что во второй половине недели в Центральную Россию вторгнется студеный воздух с акватории Карского моря, из-за чего в феврале наступят аномальные даже для этого месяца морозы. Так, в четверг минимальная температура в регионе будет порядка –10… –15 градусов, а вот в пятницу и субботу ожидается похолодание до –15…–20 градусов.

«В воскресенье и понедельник ночами холод усилится до 20–25 мороза, днем не выше –13… –18, что почти на 10 градусов холоднее положенного по многолетней норме», ― сообщил Тишковец.

По словам метеоролога, за неделю общее количество осадков превысит норму на 5–10 мм, а сугробы будут на уровне 32–37 см. При этом специалист подчеркнул, что во второй половине месяца температура повысится и будет соответствовать норме.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна придет в центральные районы России в конце марта. По его словам, в понимании метеорологов весна в центральной части Европейской России, в том числе в Москве, означает переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений, и он приходится на 28 марта.

 

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
31 января 2021  19:41
Он также призвал родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.
Патриарх Кирилл заявил о кризисе молодого поколения
Он также призвал родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне. Социум
116
31 января 2021  18:07
"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется мощным и долговременным наступлением русской зимы по всем фронтам."
Метеоролог предупредил о 20-градусных морозах в Центральной России
"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется мощным и долговременным наступлением русской зимы по всем фронтам." Социум
152
31 января 2021  17:31
Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Ночью 1 февраля по Самарской области сохранится сильный ветер
Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Социум
139
Весь список

Здравоохранение
31 января 2021  14:47
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7207.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7207. Здравоохранение
255
31 января 2021  13:10
От коронавируса в Самарской области умерли еще восемь человек
От коронавируса в Самарской области умерли еще восемь человек
За сутки на 31 января выявлены 307 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
532
30 января 2021  17:48
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8551.
Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8551.    Здравоохранение
855
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
10148
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
11419
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
13031
Весь список
Туризм
31 января 2021  09:43
Предложена компенсация средств за транспорт путешествующим по России
Предложена компенсация средств за транспорт путешествующим по России
Сейчас правилами программы предусмотрен кешбэк за комплексные туры или отдельно за гостиничные услуги. Туризм
304
29 января 2021  09:45
Самара - в топ 9 городов для кайфа от жизни
Самара - в топ 9 городов для кайфа от жизни
Психологи рекомендуют жить настоящим и ловить кайф в каждом мгновение, радоваться жизнью здесь и сейчас. Туризм
688
28 января 2021  22:19
Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур - три раза в неделю.
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля
Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур - три раза в неделю. Туризм
775
Весь список
Образование
29 января 2021  14:00
Дмитрий Азаров поздравил Тольяттинский госуниверситет с 70-летием
Дмитрий Азаров поздравил Тольяттинский госуниверситет с 70-летием
Губернатор пожелал вузу дальнейшего успешного развития, результативного научного поиска и благополучия.  Образование
720
29 января 2021  12:43
Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля
Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля
Ректорам также приказано принять меры по профилактике распространения коронавируса. Образование
660
28 января 2021  14:38
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона.
Поздравление Дмитрия Азарова в связи с 70-летием Тольяттинского государственного университета
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона. Образование
2978
Весь список

Культура
30 января 2021  18:45
Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. В 60-70-х годах прошлого века дуэт Аллы Йошпе и Стахана Рахимова был на пике славы.
Умерла певица Алла Йошпе
Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. В 60-70-х годах прошлого века дуэт Аллы Йошпе и Стахана Рахимова был на пике славы. Культура
703
29 января 2021  09:50
Жителей региона приглашают на выставку «Зайцеобразные и парнокопытные» в Жигулевском заповеднике
Жителей региона приглашают на выставку «Зайцеобразные и парнокопытные» в Жигулевском заповеднике
На выставке представлены работы – победители областного конкурса  детского рисунка. Культура
500
29 января 2021  09:29
Об истории самарского предпринимательства расскажут всей России
Об истории самарского предпринимательства расскажут всей России
Цикл виртуальных путешествий по России ставит своей целью знакомство с наследием дореволюционных предпринимателей разных регионов страны. Культура
518
Весь список
Мир домашних животных
31 января 2021  21:01
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
Передержка с медуходом для кошек  https://murchalkin.ru  – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу. Мир домашних животных
24
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
11557
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
19453
Весь список
Мода
25 января 2021  12:44
Как выбрать домашний текстиль
В современном мире выбор домашнего текстиля - важная и ответственная задача. Это постельное белье и подушки, одеяла и пледы, а также покрывала. Мода
803
25 января 2021  12:43
Как выбрать детский трикотаж для дома
Когда в доме появляется карапуз, то много вопросов, которым раньше родители не придавали значения, приобретают совершенно иной оттенок. Мода
739
20 января 2021  18:42
Выбор обуви – задача не из простых. И очень важно грамотно подойти к этому вопросу. Особой популярностью в современном мире среди мужчин и женщин разных возрастов пользуются полуботинки.
Полуботинки в интернет-магазине Hoolly.ru
Выбор обуви – задача не из простых. И очень важно грамотно подойти к этому вопросу. Особой популярностью в современном мире среди мужчин и женщин разных...Мода
1261
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
10494
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
13008
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
9312
Весь список
Самара - Город - курорт
28 января 2021  12:10
Аренда квартиры преимущества
Вы собрались на отдых в Кипр? Не торопись сразу же снимать номер в отеле, куда выгоднее и удобнее для вас будет взять в аренду квартиру для проживания. Самара - Город - курорт
523
22 января 2021  19:57
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков, тетеревов, глухарей и серых куропаток.
Охотоведы Самарской области собираются выяснить, сколько диких животных есть на территории региона
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков,...Самара - Город - курорт
1486
19 января 2021  09:46
Как использовать пиротехнику правильно
В жизни есть много поводов для праздника. Это могут быть дни рождения, свадьбы, рождения детей, Новый год или 8 марта. Свадьба - это одно из главных событие в жизни...Самара - Город - курорт
1812
Весь список
Красота и стиль
20 января 2021  18:35
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку.
Как подобрать мужскую стрижку
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку. Красота и стиль
1709
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
7153
8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
7497
Весь список
Модные тендеции
21 января 2021  13:02
Как выбрать украшения для пирсинга
В современном мире все более популярен пирсинг. И выбирать украшения для пирсинга важно грамотно. В индустрии пирсинга есть масса разнообразных украшений на...Модные тендеции
1617
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
12257
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
8531
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
8968
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
8555
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
9464
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
7527
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
9153
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
8799
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
11003
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
18604
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
15787
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
21804
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
21008
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
9899
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
8753
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
8055
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
38226
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
39974
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
39539
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
32325
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
32862
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
От коронавируса в Самарской области умерли еще восемь человек
31 января 2021  13:10 
От коронавируса в Самарской области умерли еще восемь человек
За сутки на 31 января выявлены 307 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
511
Митингующим в Самаре не дали собраться у Звезды»
31 января 2021  12:59 
Митингующим в Самаре не дали собраться у «Звезды»
Сейчас они пытаются идти по другим улицам, пишут в социальных сетях Происшествия
709
В Самаре закрыли для пассажиров три станции метро
31 января 2021  10:45 
В Самаре закрыли для пассажиров три станции метро
Еще одно изменение коснулось схемы движения трамваев. Транспорт
539
Дмитрий Азаров обьявил 31 января в Самарской области днём траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом
30 января 2021  14:00 
Дмитрий Азаров обьявил 31 января в Самарской области днём траура по погибшим в аварии с автобусом
На данный момент страшное ДТП уже унесло жизни 12 человек. Происшествия
1679
Снова резкий рост: 305 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
30 января 2021  12:50 
Снова резкий рост: 305 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
За сутки умерли еще два человека. Здравоохранение
1559
Весь список
Акценты
Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры.
29 января 2021  16:15 
Слушатели федеральной программы подготовки управленческих кадров прошли стажировку в Самарской области
Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры. Социум
2077
Госуслуги встают на «цифровые рельсы».
28 января 2021  18:18 
Во всех регионах страны, в том числе и в Самарской области, стартовала цифровая трансформация
Госуслуги встают на «цифровые рельсы». Социум
2751
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона.
28 января 2021  14:38 
Поздравление Дмитрия Азарова в связи с 70-летием Тольяттинского государственного университета
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона. Образование
2978
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
3065
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
10340
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
10831
Весь список
Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
2100
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
3744
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
4387
Весь список