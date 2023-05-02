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Месячник «Уступи дорогу поездам!» проходит на Куйбышевской магистрали

2 мая 2023 14:01
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Месячник «Уступи дорогу поездам!» проходит на Куйбышевской магистрали

С 1 мая по 1 июня на территории Куйбышевской железной дороги стартовал месячник «Уступи дорогу поездам!». Железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции ежедневно будут проводить усиленную информационно-разъяснительную работу, направленную на предупреждение несчастных случаев с несовершеннолетними в зоне движения поездов.

Профилактические занятия пройдут в школьных и дошкольных учебных заведениях. Особое внимание будет уделено тем учреждениям, которые находятся в непосредственной близости от железной дороги.

В ходе месячника будут использоваться интерактивные формы, видеоролики, буклеты. Также, железнодорожники пригласят учащихся на экскурсии в депо, на вокзалы и другие объекты инфраструктуры.

При участии сотрудников транспортной прокуратуры пройдут рейды на станциях и перегонах. Особое внимание будет уделено потенциально опасным местам, где произошли случаи травмирования.

В рамках мероприятий сотрудники магистрали напомнят правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также разъяснят, какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами безопасного поведения.

Отметим, что на Куйбышевской железной дороге регулярно выполняются специальные мероприятия по снижению рисков травматизма. Создаются условия для безопасной посадки и высадки пассажиров за счет реконструкции платформ, оборудуются и обновляются пешеходные переходы через пути в местах интенсивного движения поездов. Обновляются предупреждающие плакаты, наносятся тематические граффити, призывающие к соблюдению основных правил поведения на железной дороге: "Сними наушники", "Сними капюшон", "Возьми ребёнка за руку", "Железная дорога – без опасности!".

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