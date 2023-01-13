Мессенджеры вместо звонков: россияне выбирали для новогодних поздравлений онлайн-каналы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты «РКС-Самара» планируют провести техническое присоединение и замену задвижек с кратковременным отключением холодной воды.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Инициатором приглашения автора в Самару стал известный писатель, журналист, депутат ГД РФ Александр Хинштейн.
В СОУНБ состоялась презентация серии книг «Удивительная Русь» с участием автора Жанны Андриевской
С учетом обращений работников самарских оборонных предприятий, расположенных в районе Юнгородка.
В Самаре по трамвайному маршруту № 9 будут организованы дополнительные рейсы
В конкурсе приняли участие 4378 человек из 142 образовательных учреждений Самары.
В Самаре наградили победителей городского конкурса сочинений
Обводную дорогу села Челно-Вершины отремонтируют по нацпроекту
Отчёт рассказывает о будущем климатических стратегий отечественных банков и направлениях развития российской климатической повестки.
Сбер проанализировал будущее климатической повестки в банках России и других стран
Активный образ жизни — это неотъемлемая составляющая здорового и гармоничного развития ребенка.
Детский врач-травматолог больницы Середавина рассказал о пользе физической активности
Они были проведены в рамках спартакиады, ежегодно организуемой в уголовно-исполнительной системе региона.
В УФСИН СО прошли соревнования по настольному теннису среди сотрудников
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.78
-1.24
EUR 72.79
-1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мессенджеры вместо звонков: россияне выбирали для новогодних поздравлений онлайн-каналы

13 января 2023 13:32
152
Мессенджеры вместо звонков: россияне выбирали для новогодних поздравлений онлайн-каналы

Tele2, российский оператор мобильной связи, сравнил активность абонентов в новогодние праздники с прошлым годом клиенты стали чаще выбирать для поздравлений онлайн-канал. Дата-трафик в эту новогоднюю ночь и накануне 31 декабря вырос на 12,5% год к году, в то время как голосовой сократился на 3,4%. При этом поздравления стали длиться дольше – средняя продолжительность разговора выросла на 10%.

Абоненты выбирали для новогодних пожеланий мессенджеры и стали меньше поздравлять друг друга с праздниками обычными телефонными звонками. Если в предыдущем году голосовой трафик в новогоднюю ночь вырос на 7%, то в этом сократился на 3,4%. Число звонков уменьшилось на 12,9%, а вот средняя продолжительность разговора выросла на 10%. В целом за новогодние каникулы (31 декабря 2022 года – 8 января 2023 года) голосовой трафик немного подрос по сравнению с прошлогодними – на 3,5%. При этом наиболее активным для звонков стал последний день прошлого года – голосовой трафик 31 декабря был в среднем выше на 25%, чем в другие дни этих зимних каникул.

В Московском регионе голосовой трафик по итогам всех каникул набрал 7%, а вот в новогоднюю ночь, как и по России, москвичи ушли в мессенджеры: голосовой трафик сократился на 5,5%. Регионами-лидерами по количеству выговоренных минут за зимние праздники стали Москва, Челябинск, Иркутск, Воронеж, Нижний Новгород, Кемерово, Санкт-Петербург, Пермь.

Объем мобильного интернет-трафика в зимние каникулы вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в новогоднюю ночь – на 12,5%. Максимальную активность по потреблению интернет-трафика оператор зафиксировал в первый час нового года. Между полуночью и 1:00 дата-трафик вырос на 23% по сравнению с обычным днем. Самыми активными пользователями мобильного интернета стали клиенты Tele2 в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Иркутске, Перми, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Красноярске.

Чтобы сеть оператора успешно выдержала новогодние нагрузки, технические специалисты Tele2 увеличивали пропускную способность базовых станций, организовали работу дежурных бригад технических специалистов.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участники совещания обсудили ход исполнения программы догазификации в 2021-2022 годах.
13 января 2023  14:29
Виктор Кудряшов принял участие в федеральном совещании по социальной газификации
110
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Самарской губернии
13 января 2023  11:48
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Самарской губернии
180
Территория неравнодушных людей: Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
12 января 2023  12:14
Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
394
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
12 января 2023  11:35
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
409
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
12 января 2023  09:52
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
970
Весь список