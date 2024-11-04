Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре

7 ноября (четверг) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивная экскурсия «Запасная столица в ракурсе кинохроники» (12+). Она приурочена к годовщине Парада на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года.
С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был «запасной столицей» Советского Союза. На экскурсии историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой расскажет о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь «запасной столицы». У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16
9 ноября (суббота) в 17.30 состоится третья лекция цикла «История советской комедии в трех лицах». Ее тема – «Смех в разгар оттепели: комедии Эльдара Рязанова 1960-х годов» (16+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Период оттепели особенно привлекает исследователей истории советского кино. На лекции речь пойдет о комедиях Эльдара Рязанова 1960-х годов. Посетители узнают, какое место картины занимают в ландшафте кино-оттепели, а также услышат ответ на вопрос: чем эти фильмы совпадают с эпохой, а в чем они ей противоречат?
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cDCaWi