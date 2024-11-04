Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре

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7 ноября (четверг) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивная экскурсия «Запасная столица в ракурсе кинохроники» (12+). Она приурочена к годовщине Парада на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года.

С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был «запасной столицей» Советского Союза. На экскурсии историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой расскажет о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь «запасной столицы». У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16