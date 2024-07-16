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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля

16 июля 2024 09:49
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля

18 июля (четверг) в 18.30 пройдет арт-медиация (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).
В проекте представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

В пятницу 19 июля в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).
Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу 20 июля в 16.00 в рамках выставки «Было/Не было» (12+) пройдет лекция «Кому нужна сказка в 1924 году? «Морозко» Юрия Желябужского в контексте истории кино» (12+). Ее прочитает киновед, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.
Отечественный зритель хорошо знает экранизацию одного из самых известных сюжетов восточнославянских народных сказок по фильму Александра Роу «Морозко» (1964, 0+). Однако за 40 лет до выхода картины Роу легендарный кинооператор Юрий Желябужский (одна из главных фигур советского кино первых десятилетий его существования) поставил свою версию «Морозко».
На лекции посетители узнают, чем интересна эта картина сегодня, какие сюжеты таит биография Желябужского, и, наконец, почему в разгар агитационной борьбы за новое советское общество возникла потребность в работе с образами-архетипами.
После лекции пройдет показ фильма «Морозко» (Юрий Желябужский, 1924, 0+).
Вход на мероприятие – 250 рублей.

21 июля (воскресенье) в 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+).
Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.
Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Теги: Мероприятия

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