Мероприятия Музея Эльдара Рязанова: ридинг-группа и пешеходная экскурсия

14 августа (четверг) в 19.00 состоится встреча ридинг-группы «Читать кино» (16+). Ее тема – «Что такое этика кино? «Заметки о жесте» Джорджо Агамбена» (16+). Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.

С чего начинается кино? Ответ киноведов – с движения. Что находится в основании кино? Ответ исследователей – особый тип образа. Что приоткрывает кино? Ответ знатоков – опыт времени. Могут ли эти три измерения кинематографа уместиться в одном понятии? Ответ итальянского философа Джорджо Агамбена – да, могут. Сущность фильма – это жест, и именно с него начинается особая этика кино.

Встреча будет посвящена обсуждению эссе «Заметки о жесте» (1992, 16+) Агамбена, в котором предлагается оригинальное прочтение кинематографа как этического жеста. Участники смогут не только разобрать философскую мысль, но и прояснить ошибки, связанные с разговорами о морально-нравственном измерении кино.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cO43gr

В субботу, 16 августа, Музея Рязанова организует несколько мероприятий.

В 11.00 состоится экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) и мастер-класс «Живое оригами» (6+). Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Затем гости смогут принять участие в мастер-классе – сделать книжную закладку из бумаги в технике оригами и украсить ее на свой вкус.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.