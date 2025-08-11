Я нашел ошибку
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
11 августа 2025 10:24
Мероприятия Музея Эльдара Рязанова: ридинг-группа и пешеходная экскурсия

14 августа (четверг) в 19.00 состоится встреча ридинг-группы «Читать кино» (16+). Ее тема – «Что такое этика кино? «Заметки о жесте» Джорджо Агамбена» (16+). Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.
С чего начинается кино? Ответ киноведов – с движения. Что находится в основании кино? Ответ исследователей – особый тип образа. Что приоткрывает кино? Ответ знатоков – опыт времени. Могут ли эти три измерения кинематографа уместиться в одном понятии? Ответ итальянского философа Джорджо Агамбена – да, могут. Сущность фильма – это жест, и именно с него начинается особая этика кино.
Встреча будет посвящена обсуждению эссе «Заметки о жесте» (1992, 16+) Агамбена, в котором предлагается оригинальное прочтение кинематографа как этического жеста. Участники смогут не только разобрать философскую мысль, но и прояснить ошибки, связанные с разговорами о морально-нравственном измерении кино.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cO43gr

В субботу, 16 августа, Музея Рязанова организует несколько мероприятий.

В 11.00 состоится экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) и мастер-класс «Живое оригами» (6+). Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Затем гости смогут принять участие в мастер-классе – сделать книжную закладку из бумаги в технике оригами и украсить ее на свой вкус.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В 16.00 пройдет пешеходная экскурсия «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.
В 1960-е – 1980-е годы Куйбышев разрастался: его население значительно увеличилось, появились новые районы со своими магазинами и объектами бытового обслуживания. При этом «старые» районы города, где находились крупные магазины, кафе и рестораны, по-прежнему были центрами притяжения для советских покупателей. На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города – Куйбышева и «Ленинградке» (самарскому Арбату). Именно они сочетают как традиции дореволюционного прошлого, так и элементы советского уклада жизни.
Где можно было купить самую вкусную селедку, консервы, самарский хлеб, жаворонков, лучшие сушки и конфеты? Что такое «Брод» и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? Экскурсанты узнают ответы на эти и многие другие вопросы.
Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cO43nd

