Мероприятия ко Дню Победы в Историческом парке

98

9 мая отмечается один из самых важных дней в истории нашего государства — День Великой Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Исторический парк "Россия - Моя история" предлагает обратиться к истории и узнать о доблестных подвигах наших солдат и не только на тематических экскурсиях и увлекательных квестах!

В этот день будет действовать БЕСПЛАТНЫЙ вход во все экспозиции Исторического парка "Россия - Моя история"



В программе:



11:00 Тематическая экскурсия "Салют Победы". Участники познакомятся с историей нашего государства в первой половине ХХ века, ходом и итогами Великой Отечественной войны, посмотрят реконструкцию основных сражений, смогут собрать интерактивную модель боевой техники или оружия, стоявших на вооружении Красной армии.

12:00 Тематическая экскурсия "Дороги Победы". Вам предстоит пройти по дорогам войны. Вы узнаете истории и судьбы людей войны, о быте солдат и многое другое.

13:00 Квест "Найди шпиона - спаси поезд". Участники перемещаются во времени и подают в поезд, который возвращает ценные экспонаты музеев и библиотек в освобожденные города. Но этим ценностям грозит опасность, в вагонах находится шпион, который заминировал поезд. Задача участников спасти поезд с ценными экспонатами. (Необходима предварительная запись)

14:00 Тематическая экскурсия "Куйбышев - запасная столица". На экскурсии вы узнаете, почему с наступлением германских войск на Москву, 15 октября 1941 года И.В. Сталин приказал эвакуировать руководство компартии, Генштаб и административные учреждения из Москвы в Куйбышев (Самару), как это решение отразилось на внешнем облике города и его жителях и для чего проводился грандиозный парад 7 ноября на Куйбышевской площади?

15:00 Тематическая экскурсия "Повседневная жизнь блокадного Ленинграда". На экскурсии вам удастся прочувствовать крохотный вес хлебного пайка для ленинградца и проникнуться воспоминаниями самих блокадников.

16:00 Квест "Города-герои", в рамках которого участники узнают о героических страницах истории войны, о том какие города и объекты носят это звание, а также проникнутся духом военной доблести советских граждан. (Необходима предварительная запись)



Стоимость квеста - 300р.

Стоимость экскурсии: взрослые – 130 руб./чел.;

студенты/пенсионеры/льготники/дети – 100 руб./чел.



Перед посещением экскурсии/квеста необходимо предварительно записаться по тел.: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.