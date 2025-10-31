Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре

94

Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.

Алексей Коженков родился в городе Куйбышеве 29 октября 1980 года. В 1998 году он отправился на срочную службу в армию, затем был направлен в горячую точку и принимал участие в операции на территории Чеченской Республики. Вернувшись к мирной жизни, работал в сфере строительства, создал семью, стал мужем и отцом, а в 2022 году вновь встал на защиту Родины. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден посмертно орденом Мужества.