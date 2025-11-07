Мемориальную доску, посвященную деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны, установили в Самаре

58

7 ноября, в день проведения XV юбилейного Парада Памяти, в Самаре открыли мемориальную доску, посвященную деятельности Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) в годы Великой Отечественной войны в городе Куйбышеве. Памятный знак установлен на фасаде дома № 59 по улице Молодогвардейской – сейчас в этом здании располагается Самарский государственный колледж.



В церемонии открытия приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава города Самара Иван Носков, председатель городской Думы Сергей Рязанов и делегация Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) во главе с генеральным директором Андреем Кондрашовым.



«Мы гордимся, что история агентства ТАСС неразрывно связана с Самарской областью. Благодарю всех, кто приложил усилия, чтобы память об этом была увековечена здесь, на здании, в котором когда-то неустанно и отважно трудились сотрудники агентства. Уверен, что благодаря этому мемориалу на их пример будет равняться молодое поколение – не только журналисты, но и другие специалисты информационной сферы. Отдельные слова благодарности генеральному директору ТАСС Андрею Олеговичу Кондрашову – под его руководством агентство сегодня успешно развивается», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



В годы Великой Отечественной войны ТАСС был одним из первых государственных учреждений, эвакуированных в «запасную столицу» Куйбышев. Согласно архивным фотографиям, агентство разместилось именно в доме № 59 по улице Молодогвардейской. Корреспонденты ежедневно сообщали о боевых действиях Красной Армии, передавали сводки Совинформбюро и сообщения в действующую армию, фронтовые и дивизионные газеты, советскую печать. Большой вклад в мобилизацию сил народа на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками внесли плакаты «Окна ТАСС».



«Сводки ТАСС – это один из символов Великой Отечественной войны, неотъемлемая часть истории нашего государства. Часто это были просто сухие сводки военных действий, но жители всего Советского Союза безошибочно определяли по ним ситуацию на фронте, отслеживали передвижение наших войск. Журналисты погибали на фронтах, но несли людям такие важные и ценные новости. Этих сводок ждали с нетерпением, тревогой и надеждой. Поэтому установка мемориальной доски в Самаре – это не только дань памяти, но и напоминание о том, что ценность правдивой и точной информации была важна вчера, важна сегодня и будет важна завтра», – сказал глава города Самара Иван Носков.



Мемориальная доска, посвященная деятельности ТАСС в Куйбышеве, создана академиком Российской академии художеств, скульптором Алексеем Князевым и изготовлена под руководством заведующего кафедрой «Литейные и высокоэффективные технологии», доктора наук Константина Никитина в Центре литейных технологий Самарского государственного технического университета. Эскиз разработан магистрантом архитектуры СамГТУ Владимиром Бутенковым под руководством профессора факультета архитектуры и дизайна СамГТУ Светланы Малышевой.



«Здесь, на берегах Волги, тассовцы создали мощный информационный щит в самое тяжелое для страны время. Работая в тяжелейших условиях, сотрудники агентства в кратчайшие сроки, буквально с нуля запустили работу филиала, создали крепкую техническую и информационную базу. От имени всего коллектива агентства ТАСС благодарю заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Владимировича Паньшина, губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, главу города Самара Ивана Николаевича Носкова и его команду за сохранение памяти о Великой Отечественной войне. И, конечно, благодарим архитекторов и скульпторов, разработавших и воплотивших в камне и металле этот проект», – сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.



Отметим, что на площади Куйбышева, где сегодня проходит Парад Памяти, продолжает свою работу фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара». Она организована при сотрудничестве информационного агентства и администрации города Самара, открылась накануне Дня города и объединила 36 фотографий от военных лет до 1991 года.

Фото: пресс-служба администрации Самары