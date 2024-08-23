 "Мега-Лада" лидирует в командном чемпионате России

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Продолжаются летние соревнования в мотоциклетном спорте - командный чемпионат России по спидвею. После шести проведенных гонок турнирную таблицу возглавила тольяттинская "Мега-Лада". На этой неделе в выездном поединке тольяттинцы обыграли СТК "Башкирия" из Октябрьского - 44:46.



На следующей неделе СТК имени Анатолия Степанова примет гонки 1 этапа командного Кубка России. Начало соревнований 1 сентября в 17:00.



А завтра, 24 августа, в Тольятти пройдут всероссийские соревнования "Мемориал Анатолия Степанова" в классе 80. За победу будут сражаться юные мотогонщики из Новосибирска, Балаково, Салавата и Тольятти.

Фото: минспорта СО