«Медаль моей памяти»: жителей СО приглашают рассказать истории о своих родственниках, защищавших Ленинград

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До 19 сентября 2021 года жители Самарской области могут принять участие в акции по сбору историй о гражданских защитниках блокадного Ленинграда «Медаль моей памяти», цель которой – сохранение памяти о подвиге гражданского населения Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Акция стартовала 27 января 2021 года в день окончания блокады Ленинграда. Организаторами выступили Комитет по информатизации и связи и Архивный комитет Санкт-Петербурга.

Основная платформа проведения акции – интернет-портал «Медаль «За оборону Ленинграда», где публикуются оцифрованные документы о гражданских защитниках блокадного Ленинграда, которые были удостоены медали за оборону города. Вторая платформа акции, на которой публикуются рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда, – верифицированная страница «ВКонтакте».

На сайте «Медаль «За оборону Ленинграда» обнародованы наградные списки жителей блокадного Ленинграда, личные карточки, наградные удостоверения и другая архивная информация. В базу уже внесены данные более чем на 200 000 награжденных медалью гражданских лиц. Архивные документы невероятно важны для родственников блокадников, многим они помогли найти дополнительную информацию о своих близких. Чтобы дополнить официальные архивные документы «живыми» рассказами очевидцев и их родственников, организаторами акции было принято решение собирать рассказы о жизни гражданских защитников Ленинграда.

Сбор рассказов об участниках Великой Отечественной войны воедино – ответственная работа, так как сохранение истории Российской Федерации – это общенациональная задача. Жители Самарской области свято чтят историю, помнят о вкладе, которые внесли в Победу над фашизмом ветераны. Признанием выдающихся заслуг города-труженика стало присвоение Самаре почетного звания «Город трудовой доблести». «Сегодня как никогда важно отстаивать правду о войне, противостоять попыткам пересмотра ее итогов. В этом – наша ответственность и долг перед теми, кто избавил мир от коричневой чумы», – подчеркивал в своем обращении к ветеранам и жителям Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, акцентируя внимание на важности сохранения исторической правды.

Как отмечают организаторы акции «Медаль моей памяти», значительное количество писем присылают жители из разных регионов России, что говорит о всероссийском уровне акции. В настоящий момент собрано более 200 уникальных историй о героях-защитниках блокадного Ленинграда. По итогам акции вся собранная информация о защитниках блокадного Ленинграда будет передана в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и в государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Также планируется создание электронного сборника всех собранных историей. В социальной сети «ВКонтакте» организаторы выкладывают видеоролики по тематике акции: сюжеты о жизни жителей блокадного Ленинграда и познавательный видеоконтент, посвященный историческим событиям в период Великой Отечественной войны и блокады. Также снят цикл видеосюжетов, съемки которого проходили на территории музея «Смольный». В июне 2021 года в рамках сотрудничества с ПАО «МТС» видеоролики стали доступны в онлайн-кинотеатре KION.

Организаторы акции «Медаль моей памяти» приглашают жителей Самарской области поделиться историей о своем родственнике, который принимал участие в обороне Ленинграда. Прислать рассказ можно на почту: medal@spbarchives.ru; в сообщения официальной группы «ВКонтакте»; через приложение.