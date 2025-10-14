Я нашел ошибку
Главные новости:
Отремонтированная дорога является основным туристическим маршрутом к многочисленным турбазам и санаториям.
В губернии завершен капремонт трассы, ведущей к Муранскому бору
Он занимается практической работой по улучшению городской среды.
Участник «Школы героев» Михаил Ретин наводит порядок в Тольятти: как боевой опыт помогает в решении городских проблем
Все желающие могут бесплатно обрести верного и преданного друга.
В УФСИН СО проводили на пенсию шестнадцать служебных собак 
Новый аппарат позволяет выполнять все виды рентгенологических исследований, включая исследования костной системы, органов грудной клетки и желудочно-кишечного тракта.
Пациенты Нефтегорской больницы проходят диагностику на новом цифровом рентген-аппарате
В составе сборной России выступили спортсмены из Самарской области - Павел Колесов и Анна Шашкова.
Павел Колесов из Самарской области стал серебряным призером чемпионата Европы по спортивному туризму
Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Самарские артисты стали героями книги рекордов России
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее

14 октября 2025 15:14
114
Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.

Мед и сахар можно поставить практически на одну чашу весов по пользе, потому что это быстрые углеводы. Однако мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

«Мед полезен тем, что содержит пыльцу разных растений, собранную пчелами. Поэтому он может быть полезнее сахара для организма. В меде определенно есть полезные вещества из растений. Другой вопрос, что этого вещества не так много, как, например, в лекарственных таблетках, порошках, микстурах», — отметил врач.

По его словам, если есть мед регулярно с определенными свойствами различных растений, то можно получить и достаточно положительный эффект. Но мед — это все равно сахар, который резко поднимет гликемический индекс, поэтому много его есть не стоит.

«Мед – не панацея. Он не лечит серьезные заболевания. Поэтому мы используем его в основном для профилактики, а не для лечения. Причем нужно стараться избегать его чрезмерного потребления, потому что при неразумном употреблении это может привести к повышению уровня сахара в крови, что значительно перекроет все его полезные свойства», — заключил доктор.

 

Фото:   freepik.com

Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
228
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
448
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
411
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
315
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1156
Весь список