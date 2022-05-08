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СОУНБ  продолжает выездные библиоэкспедиции проекта «Победный май»
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«Мечты победителей»: сотрудники СУ СКР СО исполнили заветную мечту ветерана

8 мая 2022 19:49
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Ветеран мечтал увидеть родной танк Т-34, с которым он встретил свой первый бой и прошел всю войну. 

Сотрудники СУ СК Самарской области вместе с учащимися кадетского класса школы № 18 имени Василия Андреевича Мамистова города Новокуйбышевска приняли участие в патриотическом автопробеге «Ветеранам глубинки – заботу и внимание». Организатором мероприятия выступил клуб «УАЗ Патриот Самара». 

Всего же на пути следования маршрутов участников было 56 человек. Именно столько живых свидетелей и творцов истории живут в деревнях и селах региона. В составе экипажа со счастливым номером 7 офицеры ведомства совместно с учащимися подшефного образовательного учреждения посетили 5 ветеранов, проживающих в отдаленных районах области. 

Именно благодаря автопробегу офицеры узнали о скромной мечте Александра Ивановича Китаева, проживающего в Ставропольском районе Самарской области. Ветеран рассказал сотрудникам ведомства историю своего боевого пути: в далеком 1943 году после призыва в ряды Красной армии попал совсем юный Александр Иванович в Ульяновскую область для прохождения курса стрелков, после которого он стал пулеметчиком и был отправлен на 1-й Украинский фронт форсировать Днепр. Вражеские пули долгое время не касались молодого стрелка, но вот под Харьковом везение будущего свидетеля Великой Победы закончилось, и он получил ранение в бедро. Именно это ранение изменило жизнь Александра Ивановича, после него его отправили в ту же Ульяновскую область, но теперь в военную танковую школу, где он и получил профессию механика-водителя танка Т-34. 

Попав на 2-й Белорусский фронт совсем юношей, Александр Иванович оказался в самом пекле событий. Со слезами на глазах вспоминает ветеран свой первый бой: «Земля ходила ходуном, отовсюду палили «Катюши», минометы. А утром после восхода солнца наступила тишина. Перед наступлением нас приветствовал командир танковой бригады. И вот началась атака, в том бою не ранили только меня. Командир был ранен, заряжающий получил тяжелые увечья, а наводчик-убит. Пострадала и машина». Именно эту машину, родной танк Т-34, с которым он встретил свой первый бой и прошел всю войну, и мечтал все эти годы увидеть ветеран. 

Не смогли остаться в стороне сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области и присоединились к всероссийской акции «Мечты победителей». В один из солнечных майских дней Александр Иванович и его верный боевой товарищ встретились на генеральной репетиции Парада Победы, состоявшейся на площади Куйбышева. Именно здесь, в самом сердце столицы региона, ветеран смог вновь прикоснуться к боевой машине и увидеть, как легендарный танк возглавляет колонну техники. Командир танка, как и все офицеры ведомства, приветствовал Александра Ивановича как самого почетного гостя. 

Эта радость в глазах ветерана и его улыбка – лучшая награда для сотрудников ведомства. Ведь ветеранов – творцов и свидетелей Великой Победы - осталось не так много, и сегодня офицеры ведомства смогли сделать то немногое, что в их силах, чтобы отдать дань уважения этому великому человеку, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

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